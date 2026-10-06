Disperat, Putin l-ar putea readuce pe front pe „generalul Armaghedon”, cel care a cerut ca războiul să „treacă la faza nucleară”

Rusia ar putea să-l readucă în prim-plan pe generalul Serghei Surovikin, fostul comandant al operațiunilor militare ruse din Ucraina, în contextul în care Moscova încearcă să obțină noi avantaje pe front.

Generalul Serghei Surovikin, fostul comandant al operațiunilor militare ruse din Ucraina/FOTO:mod_ru

Surovikin, în vârstă de 59 de ani, a fost asociat cu unele dintre cele mai dure operațiuni militare ale Rusiei în Siria și Cecenia și a devenit cunoscut în timpul războiului din Ucraina sub porecla de „generalul Armaghedon”.

După ce a fost îndepărtat de la conducerea campaniei militare ruse, el a fost trimis să coordoneze operațiunile Moscovei din Africa de Nord. Acum, potrivit unor informații apărute în presa rusă, Surovikin s-ar fi întors la Moscova.

Colonelul în rezervă Viktor Baraneț, comentator militar rus, a confirmat revenirea generalului și a sugerat că acesta ar putea primi din nou o funcție importantă.

„Generali ca el nu stau pur și simplu pe canapea. Rusia și armata sa au nevoie de astfel de generali”, a declarat Baraneț, citat de The Sun.

El a adăugat că Ministerul rus al Apărării și Kremlinul analizează în prezent cum ar putea fi integrat Surovikin în situația militară actuală.

De la conducerea războiului la exil

Surovikin a condus întreaga campanie militară rusă din Ucraina începând din octombrie 2022, până când președintele Vladimir Putin l-a înlocuit, în ianuarie 2023.

Generalul și-a pierdut ulterior poziția și influența în contextul rebeliunii organizate în iunie 2023 de gruparea Wagner și de liderul acesteia, Evgheni Prigojin.

Surovikin fusese considerat apropiat de Prigojin, iar în presa rusă au apărut speculații potrivit cărora ar fi știut despre planurile grupării Wagner. Nu au fost prezentate public dovezi clare că generalul ar fi participat la tentativa de revoltă.

Prigojin a murit două luni mai târziu, într-un accident aviatic. Circumstanțele prăbușirii au alimentat numeroase speculații, inclusiv teoria că acesta ar fi fost eliminat la ordinul Kremlinului, acuzație pe care autoritățile ruse nu au confirmat-o.

Surovikin a fost apoi trimis în Africa, unde a avut responsabilități legate de operațiunile militare ruse din regiune.

Posibilă revenire pe front

Revenirea sa la Moscova a alimentat speculațiile privind o nouă misiune în Ucraina.

Una dintre teoriile vehiculate este că Surovikin ar putea primi responsabilitatea pentru operațiunile împotriva orașelor Sloviansk și Kramatorsk, din regiunea Donețk. Cele două localități reprezintă puncte strategice importante pentru Ucraina, iar Rusia încearcă de mai mult timp să avanseze în această zonă.

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O altă ipoteză este că generalul ar putea fi implicat într-o nouă ofensivă spre nordul Ucrainei, inclusiv în direcția Kievului și a regiunii Cernihiv.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că Surovikin va prelua comanda unei noi operațiuni militare.

Posibila sa revenire are loc într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii și zonelor populate din Ucraina.

Potrivit Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, în primele opt luni ale anului 2026, peste 15.280 de civili au fost uciși sau răniți în Ucraina. Numărul mediu de victime civile a depășit 400 pe săptămână, cu 55% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

ONU avertizează că populația civilă continuă să suporte o parte tot mai mare din costurile războiului, pe fondul intensificării atacurilor rusești.

Pierderi pentru Rusia și atacuri asupra infrastructurii

În paralel, Ucraina continuă să lovească ținte militare și energetice aflate pe teritoriul Rusiei.

Într-un atac cu drone asupra bazei aeriene Khanskaya, din regiunea Adîghea, Rusia ar fi pierdut două avioane de luptă — un Su-35S și un Su-34. Valoarea lor combinată este estimată la aproximativ 112 milioane de lire sterline.

Drone rusești au lovit, la rândul lor, rezervoare de petrol din portul ucrainean Ciornomorsk.

Cu puțin timp înainte, un atac ucrainean asupra unui important complex de depozitare a petrolului din regiunea Samara provocase pagube estimate la cel puțin 151 milioane de lire sterline, potrivit relatărilor citate.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au devenit o componentă importantă a războiului, ambele părți încercând să afecteze capacitatea adversarului de a susține operațiunile militare.

Exerciții navale în Marea Barents

În același timp, Rusia a organizat exerciții navale în Marea Barents, într-o demonstrație de forță adresată Occidentului.

Navele rusești au exersat detectarea și distrugerea unui submarin inamic simulat, în cooperare cu submarine și avioane antisubmarin ale Flotei Nordului.

„Navele formației au acționat ca parte a unui grup naval de căutare și atac, exersând identificarea și distrugerea unui submarin inamic simulat”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Exercițiile au inclus și antrenamente de apărare antiaeriană, precum și trageri reale.

La operațiuni au participat marile nave antisubmarin Severomorsk și Viceamiral Kulakov.

Revenirea lui Surovikin, dacă va fi confirmată oficial, ar marca o nouă etapă pentru unul dintre cei mai controversați comandanți ruși ai războiului din Ucraina. Pentru moment însă, rolul pe care l-ar putea primi și dacă va reveni efectiv la conducerea operațiunilor de pe front rămân neclare.