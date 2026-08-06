Se pregăteşte Rusia de o nouă mobilizare?

Conducerea ucraineană și unele publicații rusești independente vorbesc despre posibilitatea unei noi mobilizări în Rusia. Autoritățile ruse neagă însă existența unor astfel de planuri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, citând informații furnizate de serviciile de informații ucrainene, că autoritățile ruse intenționează să „extindă mobilizarea” în toamna acestui an. Potrivit lui Zelenski, președintele rus Vladimir Putin pregătește recrutarea unui nou val de cetățeni ruși pentru războiul împotriva Ucrainei.

„El ascunde acest lucru în spatele altor formulări și semnale, dar se pregătește. Este important să exercităm împreună cu partenerii noștri suficientă presiune asupra Rusiei, astfel încât ideea încetării agresiunii și a păcii să prevaleze asupra ideii unei noi mobilizări rusești”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, armata rusă pierde pe front mai mulți soldați decât reușește să recruteze. Cu toate acestea, Putin ar intenționa să intensifice atacurile și să extindă conflictul.

Decretul privind „mobilizarea parțială”, emis de Putin în toamna anului 2022, este încă în vigoare. Administrația prezidențială rusă a confirmat acest lucru și în 2023, argumentând că documentul reglementează și alte măsuri necesare pentru îndeplinirea sarcinilor forțelor armate.





De ce se presupune că va urma o nouă mobilizare?

La sfârșitul lunii iunie 2026, publicația independentă rusească din exil Verstka și portalul rusofon Vajnîe Istorii („Povești importante”), cu sediul în Letonia, au publicat o anchetă potrivit căreia, pe fondul dificultăților de recrutare a soldaților profesioniști, în conducerea rusă s-ar discuta „în culise” despre o posibilă mobilizare.

O sursă din administrația primăriei Moscovei a declarat pentru Verstka că orașul a trimis pe front 1.708 persoane în aprilie și 1.378 în mai 2026. Aceste cifre sunt cu aproximativ o mie mai mici decât în aceeași perioadă a anului precedent. Tendința de scădere ar fi continuat și în iunie.

Portalul Vajnîe Istorii a concluzionat că rata recrutărilor de soldați pe bază de contract s-a redus cu mult peste jumătate în ultimul trimestru al anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024 și a continuat să scadă și la începutul lui 2026.

Jurnaliștii au aflat de asemenea de la surse regionale că numărul persoanelor care solicită încheierea unui contract cu armata este în scădere.

„Nepregătiți pentru luptă”

Militari intervievați de Verstka au declarat că mulți dintre soldații cu contract trimiși pe front în acest an sunt „nepregătiți pentru luptă”. Numeroși nou-veniți ar dezerta după sosirea pe front.

Un soldat mobilizat a afirmat că unitățile sunt ocupate „în cel mai bun caz în proporție de 30-40%”.

La sfârșitul lunii iulie, Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a apreciat că Kremlinul creează toate condițiile necesare pentru o eventuală nouă mobilizare.

Potrivit experților ISW, o astfel de decizie ar depinde însă exclusiv de Vladimir Putin și de evaluarea sa personală privind situația de pe câmpul de luptă și stabilitatea regimului de la Kremlin.

Totuși, rămâne neclar dacă Putin va lua o asemenea decizie în viitorul apropiat și cum ar arăta concret o eventuală mobilizare.

Crește numărul rușilor care pleacă în Armenia

Cu câteva zile în urmă, Verstka a relatat că cererea cetățenilor ruși pentru locuințe închiriate în Armenia a crescut puternic, asemănător situației din 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei.

Chiriile în capitala Erevan ar fi crescut cu aproximativ 30% în ultimele luni.

Conform publicației, mulți ruși doresc să părăsească țara înainte de alegerile pentru Duma de Stat, programate între 18 și 20 septembrie.

Un proprietar a declarat că, în trecut, majoritatea clienților săi erau ruși care locuiau deja de mai mult timp în Armenia. În prezent, aproximativ 80% dintre solicitări provin de la persoane mutate recent în Armenia sau care intenționează să se stabilească acolo.





Ce spune Kremlinul?

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la sfârșitul lunii iulie că nu consideră necesar să comenteze afirmațiile lui Zelenski privind o posibilă nouă mobilizare. „Nu este sarcina lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”, a subliniat acesta.

Senatorul rus Andrei Klișas a afirmat încă din prima parte a anului 2026, într-un interviu acordat postului RTVI, că o nouă mobilizare nu este discutată și nici nu este necesară.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a calificat zvonurile despre mobilizare drept „parte a propagandei dinaintea alegerilor”. El a susținut totodată că în primul semestru al anului 2026 aproximativ 200.000 de persoane au semnat contracte cu armata rusă.

Ce ar aduce Rusiei o nouă mobilizare?

Expertul militar Ian Matveiev consideră că declarațiile oficiale ruse trebuie privite cu prudență. „Desigur, nu putem avea încredere oarbă în cifrele autorităților ruse. Acestea sunt adaptate astfel încât să servească obiectivelor lor”, a declarat el pentru Deutsche Welle.

Totuși, comparând datele oficiale cu analize independente, Matveiev consideră că exagerarea nu este foarte mare. „În loc de aproape 200.000, cum spune Medvedev, probabil au fost între 170.000 și 180.000 de recrutări în șase luni”, estimează expertul.

În opinia sa, actualul ritm de recrutare nu este suficient pentru ca Rusia să obțină o victorie militară asupra Ucrainei. Dar nici o nouă mobilizare nu ar garanta un astfel de rezultat. „Chiar și cu o dublare a efectivelor armatei, Rusia nu ar putea învinge complet Ucraina. Totuși, după declarațiile lui Putin și ale oficialilor săi, acesta pare să fie obiectivul lor”, afirmă Matveiev.

Expertul consideră că, fără o mobilizare suplimentară, efectivele armatei ruse vor începe să scadă treptat din cauza pierderilor de pe front. Deocamdată acest proces este lent, însă s-ar putea accelera în viitor. „Pierderile se înmulţesc și, având în vedere evoluțiile actuale, vor continua să crească”, concluzionează Matveiev.

Sofia Serova - DW