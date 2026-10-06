Cine mai vrea să fie director de școală în România: mii de posturi vacante, județe fără candidați și profesori care spun că beneficiile nu motivează

Peste 7.800 de funcții de director și director adjunct au fost scoase la concurs în școlile din România, însă interesul profesorilor este departe de a acoperi necesarul. În unele județe există deja posturi pentru care nu s-a înscris nimeni, iar reprezentanții sistemului avertizează că nici toți cei care au depus dosare nu se vor prezenta la probe.

Pentru 20 de funcții scoase la concurs de IȘJ Olt nu sunt pretendenți Foto: Alina Mitran

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din școlile de stat (sesiunea august-decembrie 2026) se află în desfășurare. Pe 2 octombrie s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pe platforma de înscriere, în prezent derulându-se etapa de evaluare a documentelor. Sunt peste 7.800 de posturi vacante scoase la concurs în toată țara. Nu toate, în schimb, îi tentează la fel de mult pe profesorii care își doresc să conducă o școală.

Aproximativ 20 de posturi fără pretendenți în Olt

Lista inițială a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere va fi afișată de către fiecare comisie județeană de concurs în 7 octombrie. Între 7 și 9 octombrie, candidații cu dosare incomplete sau respinse pot depune solicitări de remediere sau clarificare, urmând ca în 9 octombrie să fie afișată lista finală a candidaților admiși, respectiv respinși.

În județul Olt, de exemplu, se caută directori în această sesiune de concurs pentru 144 de unități de învățământ. Sunt vacante 144 de funcții de director și 29 de funcții de director-adjunct. Potrivit președintelui comisiei județene de concurs, prof. Marius Bălașa, s-au depus 171 de dosare de concurs, dintre acestea două fiind depuse de candidați care vizează funcții de director în alte județe.

Deși numărul de dosare depuse pentru județul Olt este cu patru mai mic decât totalul funcțiilor scoase la concurs, în fapt pentru aproximativ 20 de școli nu vrea nimeni funcția de director/director adjunct.

Cum un candidat are posibilitatea să se înscrie pentru maximum trei posturi, sunt candidați care vizează mai mult de un post. Sunt școli în care actualii ocupanți ai funcțiilor de director/director adjunct concurează, fiecare, pentru ambele posturi și sunt și școli cu două posturi scoase la concurs și niciun pretendent. Situația exactă a candidaturilor va fi făcută publică în 7 octombrie, când se afișează lista candidaților cu dosare admise/respinse.

„Mi-am dat seama că au fost ani în care am schimbat niște lucruri”

Directorii care ocupă în prezent funcțiile au stat, mulți dintre ei, în cumpănă dacă să meargă mai departe sau nu. Sunt sarcini din ce în ce mai multe pe care le au de îndeplinit, resursele se subțiază, beneficiile pe care le are un director nu motivează. Singurul aspect care s-a schimbat de când directorii de școală tot atrag atenția că se află într-o situație dificilă este că s-a micșorat numărul de ore pe care au obligația să le predea. Aceștia nu mai pot fi, în schimb, plătiți pentru ore la plata cu ora (în condițiile în care și așa tariful pentru plata cu ora este considerat umilitor de către profesorii din sistem). În aceste condiții, o parte dintre directori, deși au acceptat să fie numiți cu delegație până la concurs, au afirmat că doar asigură interimatul până la ocuparea posturilor.

Alții au decis, în cele din urmă, să meargă mai departe.

Cu un astfel de director a stat de vorbă reporterul „Adevărul”, pentru a afla ce îi mai motivează astăzi pe profesori să-și asume o sarcină deloc ușoară.

„Cred că mi-am dat seama că au fost ani în care am schimbat niște lucruri și cred că le-am schimbat în bine. Ne-am realizat și cele patru clase (n. ed. – a IX-a de liceu), poziția de la Bacalaureat, sunt multe lucruri pentru care am muncit mult de tot și am gândit că e cazul să continuăm în echipă, și eu și doamna director-adjunct”, a precizat prof. Claudia Lutic. Este profesoară de Limba română și conduce un liceu tehnologic, Liceul Tehnologic nr. 1 Balș, singurul din județul Olt care a reușit și în anul școlar 2026-2027 să formeze clase de liceu în sistem dual.

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În prezent, a precizat Lutic, liceul este în evaluare pentru a primi o acreditare VET Erasmus care le va facilita elevilor școlii efectuarea de stagii de pregătire în străinătate.

„Ne dorim să internaționalizăm puțin zona de practică a elevilor, în special pe gastronomie. Merge tare mult turismul și alimentația și avem o clasă și jumătate acum. Am reușit să facem învățământul liceal dual. Am găsit în Craiova colaborare. Deja au fost de acord, ne-au preluat cu clasa a IX-a și acum am semnat contract de colaborare și pentru clasele pe care le mai aveam”, a mai spus directoarea Claudia Lutic. Răspunsul privind acreditarea îi creează mai mari emoții chiar decât concursul pentru postul de director, pentru că profesorii își doresc mult ca elevii lor „să cunoască și altceva”.

Deși cu zeci de ani în urmă liceul pregătea preponderent muncitori calificați pentru industria grea, în prezent se face trecerea spre domenii de care tinerii sunt mult mai interesați. Din cele patru clase a IX-a pe care profesorii și-au propus să le formeze, și au și reușit, o clasă și jumătate este pe profil gastronomie. O altă clasă este de tehnician în activități economice, încă 14 locuri (jumătate de clasă) sunt pentru specializarea comerț, iar o clasă a rămas pentru operatori mașini cu comandă numerică, profilul cu care s-a și început în liceu învățământul dual. Elevii însă se îndreaptă acum preponderent spre servicii, așa că în anii viitori probabil toate clasele a IX-a vor fi destinate acestor specializări.

Problema asigurării orelor necesare profesorilor care predau discipline specifice specializărilor în pericol nu se mai pune, pentru că sunt deja câțiva ani de când s-a intuit tendința și mai mulți profesori au făcut reconversie.

Calificările atractive nu sunt singurul atu al liceului. De aici pleacă spre facultăți aproape jumătate dintre absolvenții de liceu. Primii trei, în ordinea mediilor, au fost în acest an admiși la Medicină, însă elevii au ales și Arhitectură, Științe economice, Asistență Medicală, Drept, Poliție etc.

Peste 7.800 de posturi de director și director adjunct în școli vor fi scoase la concurs. Când începe înscrierea

„Satisfacțiile sunt mari. (...) La Bacalaureat am fost pe locul opt. (...) Când am acceptat, am spus clar de când am pornit la drum că trebuie să facem ceva ca acești copii să nu piardă timpul 4 ani de zile - fie să nu promoveze Bacalaureatul sau fie să facem ceva și apoi să nu se regăsească pe piața muncii”, a mai spus prof. Claudia Lutic.

Concursul se termină în decembrie

Și alți directori care s-au înscris la concurs spun, la fel, că vor să continue proiectele începute, chiar dacă statutul lor este departe de ce s-a solicitat. „Nemulțumiri avem multe, dar lucrurile nu se schimbă doar pentru că nu ne prezentăm la concurs”, susțin aceștia.

Voci din sistemul de educație atrag atenția în schimb că există un real pericol ca și dintre cei care au intrat oficial în cursă o parte să nu meargă până la capăt: „Cred că este de urmărit și câți dintre cei care se înscriu se vor prezenta”.

Prima probă a concursului, proba de evaluare a competențelor, va avea lor pe 13 octombrie 2026, când se vor afișa și rezultatele.

Pe 20 octombrie va avea loc proba scrisă, iar în perioada 12-27 noiembrie cei care au trecut etapele precedente vor susține interviul.

Rezultatele finale vor fi disponibile în 9 decembrie, iar noile mandate vor începe anul viitor.