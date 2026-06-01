Moscova amenință cu măsuri după decizia României de a expulza un diplomat rus

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova a confirmat că țara sa va recurge la "represalii" în urma declarării consulului rus la Constanța drept „persona non grata”.

Maria Zaharova a fost întrebată, luni, "ce măsuri de represalii va lua Rusia ca răspuns la decizia autorităților române de a-l declara pe Consulul General rus la Constanța persona non grata și de a retrage consimțământul pentru funcționarea biroului consular din oraș".

"Cu siguranță, acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne fără răspuns. Pașii specifici vor fi anunțați la momentul potrivit", a răspuns Zaharova, potrivit Antena 3CNN.

Kremlinul spune că n-a primit răspuns de la București la cererea de a analiza drona de la Galați

Rusia nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului, după ce președintele Vladimir Putin a cerut ca Moscova să examineze epava dronei prăbușite la Galați, săptămâna trecută, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Putin a pus sub semnul întrebării originea rusească a dronei căzute peste un bloc de locuințe din Galați și a cerut României dovezi în acest sens.

„Cine din România spune că aceasta este o dronă rusească? Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat", a spus președintele rus, în aceeași zi în care a avut loc incidentul.

El a indicat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru examinare.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, închiderea consulatului rus de la Constanța și expulzarea consulului, după ce analiza efectuată de autoritățile române asupra dronei căzute la Galați a probat faptul că aceasta provenea din Federația Rusă.

El a avertizat că o eventuală repetare a incidentului va duce la expulzarea ambasadorului rus la București.

Consulul Andrei Kosilin a părăsit România, luni.