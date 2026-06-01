Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Moscova amenință cu măsuri după decizia României de a expulza un diplomat rus

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova a confirmat că țara sa va recurge la "represalii" în urma declarării consulului rus la Constanța drept „persona non grata”.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus amenință România
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus FOTO: Profimedia

Maria Zaharova a fost întrebată, luni, "ce măsuri de represalii va lua Rusia ca răspuns la decizia autorităților române de a-l declara pe Consulul General rus la Constanța persona non grata și de a retrage consimțământul pentru funcționarea biroului consular din oraș".

"Cu siguranță, acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne fără răspuns. Pașii specifici vor fi anunțați la momentul potrivit", a răspuns Zaharova, potrivit  Antena 3CNN.

Kremlinul spune că n-a primit răspuns de la București la cererea de a analiza drona de la Galați

Rusia nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului, după ce președintele Vladimir Putin a cerut ca Moscova să examineze epava dronei prăbușite la Galați, săptămâna trecută, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Putin a pus sub semnul întrebării originea rusească a dronei căzute peste un bloc de locuințe din Galați și a cerut României dovezi în acest sens.

„Cine din România spune că aceasta este o dronă rusească? Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat", a spus președintele rus, în aceeași zi în care a avut loc incidentul.

El a indicat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru examinare.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, închiderea consulatului rus de la Constanța și expulzarea consulului, după ce analiza efectuată de autoritățile române asupra dronei căzute la Galați a probat faptul că aceasta provenea din Federația Rusă.

El a avertizat că o eventuală repetare a incidentului va duce la expulzarea ambasadorului rus la București.

Consulul Andrei Kosilin a părăsit România, luni.

