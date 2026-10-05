 Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE | adevarul.ro
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Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE

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Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de noi drepturi privind bagajele de cabină, prețurile biletelor și îmbarcarea. Noile reguli au fost stabilite printr-un regulament european publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 2 octombrie 2026 și se vor aplica începând cu 23 octombrie 2027.

Un bărbat își pune bagajul în spațiul special amenajat din avion
Noi reguli pentru bagajele de mână din avion vor intra în vigoare la 23 octombrie 2027 Foto: iStock

Una dintre principalele modificări se referă la obiectul personal al pasagerului. Companiile aeriene vor trebui să permită fiecărui pasager să transporte în cabină, fără cost suplimentar, un obiect personal.

Acesta poate fi, de exemplu, o geantă, un rucsac mic, o geantă pentru laptop sau alte obiecte necesare pe durata călătoriei.

Regulamentul stabilește ca reper dimensiunile de maximum 40 × 30 × 15 centimetri, obiectul trebuind să poată fi așezat sub scaunul din fața pasagerului.

În categoria obiectelor personale pot intra și documentele de călătorie, medicamentele esențiale, dispozitivele personale, materialele de lectură și alimentele sau băuturile potrivite pentru durata zborului.

Bagajul de mână trebuie inclus în tariful afișat

Pe lângă obiectul personal, noile reguli stabilesc și dreptul pasagerului de a lua în cabină o piesă de bagaj de mână, fără cost suplimentar, în condițiile prevăzute de regulament.

Transportul bagajului este condiționat de capacitatea aeronavei și de cerințele de siguranță și securitate.

O schimbare importantă privește modul în care sunt prezentate prețurile biletelor. Atunci când sunt afișate sau oferite tarife pentru un zbor, varianta care include o piesă de bagaj de mână trebuie prezentată implicit, înainte de începerea procesului de rezervare.

Companiile aeriene vor putea oferi în continuare variante tarifare fără bagaj de mână, pentru pasagerii care aleg această opțiune.

Scopul este ca pasagerii să poată compara mai ușor prețurile și să știe de la început ce servicii sunt incluse în tariful afișat.

Regulamentul nu stabilește limita de 7 kilograme

Noul regulament nu introduce o limită europeană uniformă de 7 kilograme pentru bagajul de cabină și nici o dimensiune totală de 100 de centimetri.

Actul legislativ stabilește dreptul la o piesă de bagaj de mână, însă limitele privind greutatea și dimensiunile trebuie comunicate pasagerului de către compania aeriană.

Astfel, înainte de rezervare, pasagerul trebuie să poată afla care sunt dimensiunile și greutatea maximă admise pentru bagajul de mână inclus în tarif.

Ce se întâmplă dacă bagajul nu poate fi transportat în cabină

Regulamentul stabilește și reguli pentru situațiile în care un bagaj care ar trebui transportat în cabină nu poate fi lăsat la bord.

Dacă transportul în cabină este împiedicat de motive de siguranță, de lipsa spațiului sau de schimbarea tipului de aeronavă după efectuarea rezervării, compania aeriană poate solicita ca obiectul personal sau bagajul de mână să fie transportat în cală.

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În acest caz, bagajul trebuie preluat și transportat fără cost suplimentar pentru pasager.

Pasagerii vor afla mai clar ce este inclus în prețul biletului

Noile reguli urmăresc să crească transparența tarifelor.

Companiile aeriene și intermediarii care vând bilete trebuie să ofere informații clare despre drepturile pasagerilor și despre serviciile incluse în tariful plătit.

Pasagerii trebuie să fie informați cu privire la dimensiunile și greutatea maximă admise pentru bagajele de cabină, astfel încât să poată afla aceste condiții înainte de cumpărarea biletului.

Reguli noi și pentru cărțile de îmbarcare

Regulamentul aduce modificări și în privința cărților de îmbarcare.

Pasagerii nu vor putea fi refuzați la îmbarcare doar pentru faptul că folosesc o versiune tipărită de ei înșiși a unei cărți de îmbarcare emise digital, dacă documentul este clar și poate fi citit de aparatura necesară.

De asemenea, pasagerii nu vor putea fi obligați să plătească o taxă suplimentară pentru utilizarea unei astfel de versiuni tipărite.

Atunci când compania aeriană oferă cărți de îmbarcare digitale, pasagerii trebuie să le poată obține în format digital la check-in fără obligația de a avea un cont de utilizator sau o anumită aplicație.

Compania nu poate percepe o taxă suplimentară pentru furnizarea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare dacă pasagerul a efectuat deja check-in-ul.

De când se aplică noile reguli

Regulamentul a fost adoptat la 16 septembrie 2026 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 2 octombrie 2026.

Noile norme privind drepturile pasagerilor se vor aplica începând cu 23 octombrie 2027.

Prin urmare, pasagerii nu vor beneficia de noile drepturi începând din octombrie 2026. Data de la care acestea devin aplicabile este 23 octombrie 2027.

Până atunci, regulile privind greutatea și dimensiunile bagajelor de cabină rămân cele stabilite de fiecare companie aeriană, în condițiile legislației aplicabile.

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