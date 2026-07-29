Rusia reacționează după doborârea dronelor în România. Moscova vorbește despre „incidente regizate” și amenință Bucureștiul

Ambasada Rusiei la București a distribuit marți seară o declarație a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care califică doborârea dronelor rusești pe teritoriul României drept „incidente regizate” și acuză autoritățile române că încearcă să acopere „eșecul politicii de sprijinire a regimului de la Kiev”. Totodată, oficialul rus avertizează că „acțiunile neprietenoase” ale Bucureștiului „nu vor rămâne fără răspuns”.

Declarația a fost publicată pe paginile oficiale ale Ambasadei Rusiei și reprezintă reacția Moscovei după convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe și decizia României de a expulza un diplomat rus, în urma incidentelor în care Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

În declarația prezentată de ambasada rusă, Maria Zaharova respinge acuzațiile formulate de autoritățile române și susține că incidentele cu dronele ar face parte dintr-o campanie de propagandă.

„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus. Respingem aceste noi pretenții nefondate”, a transmis purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Aceasta a susținut că „incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțesc demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a mai declarat Zaharova.

Moscova amenință cu un răspuns

La finalul declarației, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a transmis un avertisment similar celui formulat anterior de ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

„Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”, a afirmat Maria Zaharova.

Declarația vine după ce ambasadorul rus a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-au fost prezentate fragmente dintr-o dronă doborâtă pe teritoriul României, care purta inscripții în limba rusă. Vladimir Lipaev a respins atunci dovezile prezentate de partea română și a declarat că „expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără răspuns din partea Rusiei”.

România a expulzat un diplomat rus

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni, 27 iulie, că un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București va fi declarat persona non grata, iar ambasadorul României la Moscova va fi rechemat în țară pentru consultări.

Decizia autorităților române a fost luată după ce Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, prima dronă doborâtă în județul Buzău a fost identificată drept un aparat de tip Shahed/Gheran-2, de proveniență rusească, după analiza fragmentelor ridicate de procurori din zona localității Padina. Celelalte incidente sunt în continuare investigate de autoritățile române.