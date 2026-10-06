 Separatiștii din Quebec au câștigat alegerile. PQ promite un nou referendum pentru independența provinciei canadiene | adevarul.ro
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Separatiștii din Quebec au câștigat alegerile. PQ promite un nou referendum pentru independența provinciei canadiene

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Separatiștii din Parti Quebecois (PQ) au câștigat, conform rezultatelor parțiale, alegerile din provincia francofonă a Canadei, organizate luni, 5 octombrie.

Paul Saint-Pierre Plamondon
Paul Saint-Pierre Plamondon Foto: Youtube/CityNews

Potrivit Agepres, PQ a obţinut 27% din voturi, devansând Parti liberal du Québec (PLQ, 24%), Parti conservateur du Québec (PCQ, 21%) şi fiind cu mult înaintea partidului de centru-dreapta care se afla la putere din 2018, Coalition avenir Québec (CAQ, 14%).

Formaţiunea de stânga Quebec solidaire (QS) a primit 12% din voturi.

Liderul PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, va fi, prin urmare, noul prim-ministru al provinciei cu 9 milioane de locuitori. Pe de altă parte, se pare că guvernul său va fi minoritar. Adunați la Montreal, susţinătorii săi au cântat „Le Quebec, un pays” (Quebecul, o ţară), slogan separatist celebru, la anunţarea rezultatelor.

PQ promite un nou referendum privind independența Quebecului, dar liderul formațiunii spune că acesta ar urma să aibă loc după încheierea mandatului președintelui SUA, Donald Trump, în ianuarie 2029.

Ar fi al treilea referendum, după cele din 1980 și 1995, ultimul fiind pierdut la limită de separatiști.

Deși PQ a revenit în prim-planul dezbaterii politice, doar 31% dintre locuitorii Quebecului s-ar pronunța pentru independență, potrivit unui sondaj recent. Analiștii consideră că ascensiunea partidului este mai degrabă legată de nemulțumirile privind costul vieții și sistemul de sănătate.

Dacă perspectiva unui referendum rămâne încă îndepărtată, un guvern separatist în Quebec nu este o veste bună pentru premierul canadian Mark Carney.

Paul Saint-Pierre Plamondon a sugerat deja că vede relaţia sa cu Ottawa ca pe un „raport de forţe”. Întrebat luni, la Ottawa, Mark Carney s-a ferit de orice comentariu privind scrutinul, afirmând că doreşte să „lucreze” cu orice guvern ales.

Liderul Partidului Québécois promite și „abolirea monarhiei” în Quebec, prin eliminarea finanțării reprezentantei Coroanei britanice în provincie.

El consideră monarhia o „mascaradă care costă bani” și vrea ca fondurile economisite să fie folosite pentru combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost.

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