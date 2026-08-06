Forțele Armate ale Ucrainei afirmă că mențin controlul deplin asupra uneia dintre principalele rute logistice folosite de armata rusă în sudul Ucrainei, adică șoseaua dintre Mariupol și Chonhar, parte a așa-numitului coridor terestru către Crimeea ocupată.

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Potrivit armatei ucrainene, unitățile de drone lovesc în mod constant camioane și vehicule militare care circulă pe această rută, utilizată de Rusia pentru transportul de trupe, muniție, combustibil și alte materiale necesare operațiunilor militare. Kievul susține că aceste atacuri au îngreunat semnificativ aprovizionarea forțelor ruse din sud și au transformat drumul într-o zonă cu risc ridicat, relatează Dialog

Militarii ucraineni mai afirmă că locuitorii din teritoriile ocupate observă tot mai des explozii și echipamente militare distruse, în contrast cu mesajele oficiale ale Kremlinului potrivit cărora situația este sub control.

De asemenea, Forțele Armate ale Ucrainei susțin că armata rusă ar încerca să își protejeze convoaiele militare deplasând camioanele printre vehiculele civile. Kievul îi îndeamnă pe locuitorii din zonele ocupate să evite, pe cât posibil, rutele utilizate de trupele ruse și să nu își pună viața în pericol.