O nouă lege militară din Rusia îi dă lui Putin mână liberă: încă două milioane de ruși pot fi trimiși la război

Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care permite președintelui Vladimir Putin să mobilizeze rezerviști nu doar în caz de război sau mobilizare oficială, ci și în timp de pace și chiar pentru operațiuni în afara țării, inclusiv în războiul din Ucraina.

Pe 13 octombrie, guvernul rus a aprobat un proiect de lege propus de Ministerul Apărării, care modifică modul în care rezerviștii pot fi folosiți în luptă. Conform legislației anterioare, rușii din rezervă puteau fi chemați doar în caz de război sau mobilizare oficială, însă noua lege îi permite președintelui Vladimir Putin să desfășoare rezerviști și pe timp de pace, pentru misiuni de apărare, operațiuni antiteroriste sau desfășurări în afara Rusiei.

„Noi ducem o luptă reală și de amploare, dar oficial nu a fost declarat război. Aceste subtilități juridice limitau posibilitatea de manevră a Ministerului Apărării, iar acum ele au fost eliminate”, a declarat la un post de televiziune Alexei Juravliov, vicepreședintele Comisiei de Apărare a Dumei de Stat.

În acelaşi timp, şi președintele Comitetului de Apărare al Dumei, Andrei Kartapolov, a ţinut să puncteze că legislația va permite trimiterea rezerviștilor în străinătate, inclusiv în regiunile Sumy și Harkov din Ucraina.

Proiectul de lege prevede că rezerviștii pot urma un program de pregătire specială de maximum două luni și că această modificare permite mobilizarea a până la 2 milioane de persoane, pentru nevoile armatei.

„Legea vizează persoanele care au servit anterior voluntar și care primesc plăți și beneficii ca rezerviști. Aceste trupe vor fi mobilizate mult mai frecvent decât înainte, lucru complet normal, având în vedere situația cu care se confruntă țara noastră”, a adăugat Alexei Juravliov.

O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului arată că proiectul elimină restricțiile-cheie privind folosirea rezerviștilor în luptă, oferind Kremlinului o opțiune rapidă și mai ieftină de a întări forțele active în războiul din Ucraina, fără a fi necesară o declarație formală de război sau un ordin de mobilizare.

Potrivit avocatului pentru drepturile omului Artiom Klîga, autoritățile din Rusia încearcă astfel să evite o a doua rundă de mobilizare oficială, creând o procedură prin care rezerva poate fi folosită direct în luptă: „Vedem că autoritățile evită a doua rundă de mobilizare, de aceea au nevoie de o altă procedură, în cadrul căreia să poată utiliza rezerva de mobilizare”.

Această modificare legislativă oferă Kremlinului flexibilitate maximă în gestionarea rezerviștilor, chiar și în lipsa unei mobilizări oficiale, și ar putea influența semnificativ desfășurarea operațiunilor militare ruse în Ucraina.