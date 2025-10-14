search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O nouă lege militară din Rusia îi dă lui Putin mână liberă: încă două milioane de ruși pot fi trimiși la război

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care permite președintelui Vladimir Putin să mobilizeze rezerviști nu doar în caz de război sau mobilizare oficială, ci și în timp de pace și chiar pentru operațiuni în afara țării, inclusiv în războiul din Ucraina.

Putin poate trimite rezerviştii pe front, potrivit unei noi legi. FOTO: colaj EPA-EFE - Profimedia
Putin poate trimite rezerviştii pe front, potrivit unei noi legi. FOTO: colaj EPA-EFE - Profimedia

Pe 13 octombrie, guvernul rus a aprobat un proiect de lege propus de Ministerul Apărării, care modifică modul în care rezerviștii pot fi folosiți în luptă. Conform legislației anterioare, rușii din rezervă puteau fi chemați doar în caz de război sau mobilizare oficială, însă noua lege îi permite președintelui Vladimir Putin să desfășoare rezerviști și pe timp de pace, pentru misiuni de apărare, operațiuni antiteroriste sau desfășurări în afara Rusiei.

„Noi ducem o luptă reală și de amploare, dar oficial nu a fost declarat război. Aceste subtilități juridice limitau posibilitatea de manevră a Ministerului Apărării, iar acum ele au fost eliminate”, a declarat la un post de televiziune Alexei Juravliov, vicepreședintele Comisiei de Apărare a Dumei de Stat.

În acelaşi timp, şi președintele Comitetului de Apărare al Dumei, Andrei Kartapolov, a ţinut să puncteze că legislația va permite trimiterea rezerviștilor în străinătate, inclusiv în regiunile Sumy și Harkov din Ucraina.

Proiectul de lege prevede că rezerviștii pot urma un program de pregătire specială de maximum două luni și că această modificare permite mobilizarea a până la 2 milioane de persoane, pentru nevoile armatei.

„Legea vizează persoanele care au servit anterior voluntar și care primesc plăți și beneficii ca rezerviști. Aceste trupe vor fi mobilizate mult mai frecvent decât înainte, lucru complet normal, având în vedere situația cu care se confruntă țara noastră”, a adăugat Alexei Juravliov.

O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului arată că proiectul elimină restricțiile-cheie privind folosirea rezerviștilor în luptă, oferind Kremlinului o opțiune rapidă și mai ieftină de a întări forțele active în războiul din Ucraina, fără a fi necesară o declarație formală de război sau un ordin de mobilizare.

Potrivit avocatului pentru drepturile omului Artiom Klîga, autoritățile din Rusia încearcă astfel să evite o a doua rundă de mobilizare oficială, creând o procedură prin care rezerva poate fi folosită direct în luptă: „Vedem că autoritățile evită a doua rundă de mobilizare, de aceea au nevoie de o altă procedură, în cadrul căreia să poată utiliza rezerva de mobilizare”.

Această modificare legislativă oferă Kremlinului flexibilitate maximă în gestionarea rezerviștilor, chiar și în lipsa unei mobilizări oficiale, și ar putea influența semnificativ desfășurarea operațiunilor militare ruse în Ucraina.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
stirileprotv.ro
image
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
gandul.ro
image
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
mediafax.ro
image
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț Radu a fost titular! „Asta am vrut să fac, să fiu sincer! Am profitat!”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
Scandal provocat de noul proiect de lege RCA: Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Cum este corect: 'învie' sau 'înviază'? Mulți români nu-și dau seama că folosesc forma greșită
playtech.ro
image
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Se dau banii pentru încălzirea locuințelor. Cum poți beneficia de sprijin
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”