Alertă aeriană în Republica Moldova: un obiect, confundat cu o dronă, s-a dovedit a fi un balon cu aer cald

Poliția de Frontieră de la Chișinău a fost alertată în jurul orei 15:00 de autoritățile de la Kiev că un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian din zona de nord, însă ulterior responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au stabilit că acesta era un balon cu aer cald.

Informația potrivit căreia o dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova a fost făcută publică de presa de la Kiev.

,,Canalele de monitorizare scriu că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și se îndreaptă spre România.Anterior, atât în Republica Moldova, cât și în România, au mai pătruns drone în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei”, au notat jurnaliștii ,,Unian”.

Ulterior, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a informat că nicio dronă nu a fost identificată pe parcursul zilei de vineri, 26 decembrie, subliniind că cetățenii moldoveni „sunt în afara oricărui pericol”.

,,Poliția de Frontieră a fost informată de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – BrătușeniLa ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul zburător a dispărut de pe radare în regiunea localității Brătușeni.Ulterior, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării că obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.Menționăm că, pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră nu au fost înregistrate riscuri sau pericole pentru cetățeni”, au adăugat responsabilii structurii.

În ultima perioadă, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de mai multe drone.

De pildă, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis timp de peste o oră din cauza a două drone. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce șase drone au survolat ilegal țara, iar una dintre ele a căzut într-o livadă din nord cu înscrisul „Z”.

O altă dronă de tip Shahed a trecut și peste teritoriul României, autoritățile fiind informate imediat. În data de 26 noiembrie, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE), unde i-a fost prezentată drona, pe care a negat că ar aparține Moscovei.

MAE a transmis o notă de protest, subliniind că aceste survolări ilegale reprezintă o încălcare a suveranității și o amenințare la adresa securității naționale.