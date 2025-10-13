search
Banii nu mai conving: Rusia nu mai găsește recruți pentru frontul din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Deși oferă bonusuri uriașe pentru voluntari, Rusia nu mai reușește să atragă suficienți recruți pentru războiul din Ucraina. Chiar și sumele de zeci de mii de euro nu mai motivează oamenii să se înroleze, iar experții avertizează că Vladimir Putin s-ar putea confrunta în curând cu o decizie dificilă.

Rusia nu mai reușește să atragă suficienți recruți pentru război FOTO: Profimedia
Rusia nu mai reușește să atragă suficienți recruți pentru război FOTO: Profimedia

De mai mult timp, Moscova încearcă să atragă noi recruți oferind bani. Însă, potrivit publicației independente ruse Idel Realii, citată de focus.de, nici măcar creșterea constantă a plăților nu mai aduce rezultatele dorite. Angajați ai birourilor de recrutare afirmă că „nici cele mai mari stimulente financiare nu mai ajută la atragerea de soldați pentru războiul din Ucraina”.

Unul dintre cei intervievați a declarat că, probabil, s-au înscris deja toți cei care doreau să câștige bani din război”.

„Câștigați milioane înainte să vină pacea”

Pentru a convinge noii recruți, autoritățile regionale oferă sume uriașe. În regiunea Hantî-Mansi, bonusul de semnare a contractului a ajuns la 3,2 milioane de ruble (aproape 34.000 de euro), iar în regiunea Sverdlovsk voluntarii primesc din martie 2025 aproape 33.000 de euro. Cu toate acestea, mobilizarea rămâne scăzută.

Plata pentru noii recruți crește în medie cu peste 5.000 de euro la fiecare trei-patru luni, fără un efect semnificativ asupra mobilizării”, notează sursa citată.

În regiunea Irkuțk, Ministerul rus al Apărării a lansat recent o campanie publicitară cu un mesaj sugestiv: „Câștigați milioane înainte să vină pacea”. Spoturile au fost difuzate mai ales înaintea summitului Trump-Putin din Alaska, dar impactul a fost redus.

În Irkuțk există de mult timp probleme în găsirea de noi recruți. Cei care vin sunt adesea foarte bătrâni sau suferă de boli cronice”, au declarat angajați ai birourilor de recrutare din Siberia.

Putin, prins între două decizii nepopulare

Această stagnare devine o problemă serioasă pentru Vladimir Putin. Noii voluntari sunt trimiși adesea direct pe fronturile periculoase, pentru a compensa pierderile masive. Dacă numărul lor continuă să scadă, reînnoirea unităților militare ar putea deveni imposibilă.

Experții militari ai Institute for the Study of War (ISW) avertizează: „Scăderea mobilizării ar putea obliga președintele Putin să aleagă între două alternative nepopulare: fie mobilizează o rezervă de non-voluntari, fie se așează la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului”.

Rusia

