Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”

Război în Ucraina
Analistul Andrei Caramitru a declarat că Rusia trece printr-un „moment de nebunie statală completă”, comparându-l cu ultimele zile ale regimului Ceaușescu.

Președintele Vladimir Putin/FOTO: Getty Images
Președintele Vladimir Putin/FOTO: Getty Images

„Un asemenea moment de nebunie statală completă ca cel prin care trece acum Rusia nu am mai experimentat (poate doar ceașcă și cretinii din jurul lui în 89 - care sperau sa instaureze o dinastie cu Nicu Ceaușescu la putere după tac-su, deși TOATE regimurile comuniste căzuseră în jur)”, a scris Caramitru pe Facebook.

Acesta transmite că, în ultimele zile s-au întâmplat mai multe lucruri „absolut halucinante, exemple de disperare completă, halucinație colectivă”.

1. Planul Rusiei de a construi o centrală nucleară pe lună

În primul rând, vorbește despre planul Rusiei de a construi o centrală nucleară pe Lună, în următorii zece ani.

Proiectul ar avea ca scop alimentarea cu energie a programului său spațial lunar și a unei stații de cercetare comune cu China, pe fondul intensificării competiției globale pentru explorarea Lunii.

Despre acest plan, Caramitru afirmă că Rusia nu are „bani de mâncare și de solde pentru soldați”.

„Zic ca vor să facă o centrală rusească atomică pe lună. (...) Nu aveți bani de mâncare și de solde pentru soldați, nu sunteți în stare să aveți tehnologie basic pentru fabrici de lada jeg - și voi vreți să faceți centrale nucleare pe lună ? Ați înnebunit complet.”

2. Oferta lansată SUA pentru administrarea centralei Zaporojie

Recent, președintele Vladimir Putin a afirmat că SUA ar fi interesate de organizarea unor operațiuni de „minerit” la Zaporojie și de un posibil mecanism de administrare comună a centralei nucleare, fără implicarea Ucrainei.

„Visează planuri prin care centrala atomică a ucrainenilor de la Zaporijia e dată parțial lui Trump să mineze cripto acolo (...) Cine a mai auzit așa aberație totală absolută”, a declarat Caramitru.

3. „Putin și Kiril urlă ca e cel mai bun moment economic al Rusiei”

În cadrul conferinței organizate la fiecare final de an, Putin a admis încetinirea creșterii economice a Rusiei la aproximativ 1% în acest an, dar a încercat să relativizeze acest fapt comparând evoluția pe ultimii trei ani cu cea a zonei euro, susținând că economia rusă a performat mai bine pe termen mediu, scrie Moscow Times.

Citește și: Declarație provocatoare a lui Putin: discuții cu SUA pentru administrarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, fără Ucraina

În același timp, a promis că obiectivul pe termen lung al guvernului este reducerea taxelor. 

„Putin și Kiril urlă ca e cel mai bun moment economic al Rusiei - în timp ce șefii băncilor și firmelor de acolo zic public ca sunt în faliment ca totul e kaput, în timp ce prețul de vânzare al petrolului lor e pe la 33 dolari barilul, sub nivelul din 89-91 când URSS a dat ortul popii. Nebunie totală”, comentează Caramitru.

4. Rusia amenință cu capturarea Odesei

Analistul susține că Rusia ar pierde pe teren, deși anunță victorii: Kupiansk a fost recucerit de Ucraina, flota rusă este blocată, iar atacurile ucrainene continuă inclusiv în afara Mării Negre.

Pe 16 decembrie, Putin anunța că Rusia a preluat „controlul” Kupianskului, un oraş-cheie situat în nord-estul Ucrainei, în oblastul Harkov, după ce forţe ucrainene au revendicat recucerirea mai multor cartiere ale oraşului de la armata rusă.

Cu toate acestea, în acea zonă forțele ucrainene desfășoară o operațiune de curățare a unităților rusești rămase fără acces la rutele de aprovizionare terestră. Potrivit autorităților militare ucrainene, o parte dintre militarii ruși s-au predat, inclusiv mercenari străini.

„La 3 săptămâni după ce Putin se lăuda cu mare succes că Kupiansk a fost capturat de ruși, ucrainenii nu doar că l-au luat complet înapoi, dar au și făcut terci toate trupele rusești de acolo.

Acum zbiară că iau Odesa, dar și-au închis singuri flota după ce au prăbușit chiar ei intrarea în ultimul lor port, ca să nu intre acolo drone ucrainene. Între timp, ucrainenii le dau «kaboom» pe vapoare inclusiv în Mediterană”, declară Caramitru.

Caramitru afirmă că Europa și Ucraina ar trebui să nu mai țină cont nici de Donald Trump, nici de Vladimir Putin, pe care îi consideră irelevanți sau nocivi pentru rezolvarea conflictului.

„Recomandarea mea pentru Europa și Ucraina: să nu mai bage în seamă nici pe Trump, nici pe Putin, să meargă all in și, în câteva luni, maximum un an, se rezolvă tot cum vrem noi. Ah, și ar fi cazul ca Europa să înceapă să discute cu China despre cum împărțim Rusia după.”

