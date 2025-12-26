Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate

Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun. Este vorba despre general colonelul Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, fost adjunct al ministrului Apărării și una dintre figurile-cheie ale cercului de putere din jurul fostului ministru Serghei Șoigu.

Presa de stat din Rusia a anunțat că Sadovenko ar fi murit din cauza unei „afecțiuni cardiace”, fără a oferi alte detalii. Până la acel moment, nu existaseră informații publice potrivit cărora generalul ar fi suferit de probleme grave de sănătate.

Născut în Ucraina, Sadovenko era considerat unul dintre oamenii de maximă încredere ai lui Serghei Șoigu, actual secretar al Consiliului de Securitate al Kremlinului. În primii ani ai războiului, el era văzut drept un adevărat „păstrător al secretelor” din Ministerul Apărării, având acces la decizii și informații extrem de sensibile.

Demisia sa forțată a venit în mai 2024, odată cu îndepărtarea lui Șoigu, într-o mișcare interpretată drept una dintre cele mai dure restructurări ale aparatului militar rus de la începutul invaziei în Ucraina. Sadovenko se afla și pe listele de sancțiuni ale Marii Britanii și altor state occidentale.

Moartea sa se adaugă unei serii tot mai lungi de decese subite și insuficient explicate în rândul elitei ruse, un fenomen observat încă din perioada premergătoare invaziei din februarie 2022. De-a lungul ultimilor ani, numeroși oficiali de rang înalt, generali, oameni de afaceri și propagandiști apropiați de Kremlin au murit în circumstanțe care ridică semne de întrebare.

Viața personală a lui Sadovenko fusese deja zguduită de scandal

Soția sa, Maria Kitaeva, l-a părăsit pentru un alt adjunct al ministrului Apărării, Timur Ivanov, într-un episod care a făcut valuri în cercurile puterii de la Moscova. Ulterior, Ivanov – și el aliat al lui Șoigu – a fost demis și încarcerat pentru fapte de corupție.

Decesul lui Sadovenko survine pe fondul unei noi serii de morți suspecte. În ultimele zile, a fost confirmată moartea locotenent-colonelului Stanislav Orlov, cunoscut sub porecla „Spaniolul”, comandant al unei unități de huligani de fotbal trimiși să lupte în Ucraina. Există suspiciuni că acesta ar fi fost ucis în locuința sa din Crimeea ocupată.

Tot în această perioadă, general-locotenentul Fanil Sarvarov a murit în urma exploziei unei mașini-capcană la Moscova. Anterior, fostul deputat și campion olimpic la lupte Buvaisar Saitiev a decedat după ce a căzut de la o fereastră, într-un caz declarat inițial accident.

Lista continuă cu oficiali din domeniul transporturilor, energiei și industriei petroliere. Ministrul Transporturilor, Roman Starovoit, a fost găsit mort la scurt timp după ce fusese demis, într-un caz catalogat oficial drept sinucidere, dar contestat de presa independentă. În aceeași zi, un alt funcționar de rang înalt a murit subit în sediul ministerului.

Șefi ai marilor companii energetice ruse au avut un destin similar. De la oligarhi care au căzut de la ferestrele spitalelor sau ale apartamentelor de lux, până la directori găsiți morți în birouri sau decedați subit din presupuse cauze medicale, tiparul se repetă cu o regularitate tulburătoare.

Mai recent, Kirill Vîșinski, unul dintre principalii propagandiști ai Kremlinului și director executiv al imperiului media Russia Today, a murit „pe neașteptate”, după o boală despre care nu se știa nimic până atunci. Cu doar câteva luni înainte, acesta apărea constant în emisiuni radio și susținea deschis invazia Ucrainei.

Zeci de figuri influente au dispărut astfel din prim-planul Rusiei: prin căderi de la ferestre, presupuse infarcturi, sinucideri sau atacuri violente. Oficial, fiecare caz este tratat separat. Privite împreună însă, aceste morți conturează un climat de frică, instabilitate și epurare tăcută în cercurile de putere ale Kremlinului – un semn că, în Rusia lui Vladimir Putin, loialitatea trecută nu garantează siguranța prezentului.