Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
Divizia 90 Tancuri a Rusiei, cu aproximativ 25.000 de oameni și sute de tancuri T-90M, se îndreaptă spre orașul Zaporojie

Război în Ucraina
Publicat:

În timp ce atenția comunității internaționale rămâne concentrată asupra luptelor crâncene din estul Ucrainei, în jurul orașelor Pokrovsk și Kostiantynivka, armata rusă înaintează încet, dar sigur, pe un front mai puțin mediatizat – sudul regiunii Donețk. Aici, pe o fâșie de câmpuri și păduri, trupele Moscovei se apropie periculos de linia defensivă ucraineană care duce direct spre orașul Zaporojie, cu o populație de peste 700.000 de locuitori, scrie euromaidanpress.com.

Forțele rusești au au ajuns la doar 35 km de Pokrovske/FOTO:X
Forțele rusești au au ajuns la doar 35 km de Pokrovske/FOTO:X

În prezent, cea mai grea luptă se dă în zona orașului Pokrovsk, considerat o „fortăreață” în Donbas. Aici, alături de Kostiantynivka, la circa 45 km distanță, Rusia și-a concentrat o parte semnificativă din forțele active. Scopul e clar: deschiderea drumului spre aglomerările urbane din vestul regiunii, inclusiv Kramatorsk și Sloviansk – bastioane strategice ale rezistenței ucrainene.

Dar tocmai această concentrare masivă a trupelor în est a lăsat flancul sudic expus. Sudul Donețkului, slab populat și slab apărat, oferă rușilor un culoar de înaintare aproape liber, cu mai puține obstacole tactice. Aici intervine o unitate despre care experții militari avertizează că ar putea schimba dinamica războiului: Divizia 90 Tancuri, cea mai mare formațiune blindată a armatei ruse.

Un avans de 75 de kilometri și o direcție clară: spre Pokrovske și apoi Zaporojie

După capturarea localității Kurahove în luna ianuarie, forțele rusești au înaintat aproximativ 75 de kilometri spre vest, ajungând la doar 35 km de Pokrovske – un punct strategic înainte de intrarea în zona metropolitană a orașului Zaporojie. Între timp, la doar 15 km de pozițiile actuale se află râul Vovcha, un obstacol natural important, dar nu imposibil de trecut pentru forțele mecanizate.

Analistul francez Clément Molin subliniază că, deși zona este în prezent rurală și lipsită de orașe majore, avansul rusesc are o miză mult mai mare. „Rușii ocupă o zonă care nu este apărată cu prioritate, iar liniile ucrainene sunt fragile aici. Dacă vor reuși să străpungă și să depășească Pokrovske, orașul Zaporojie ar putea deveni o țintă reală,” avertizează el.

Ucraina sapă tranșee, Rusia aduce tancuri

Anticipând această amenințare, armata ucraineană a început în ultimele săptămâni consolidarea pozițiilor defensive la vest de Pokrovske. Se construiesc linii de tranșee, obstacole antitanc și fortificații de câmp. Dar realitatea este că forțele disponibile în acea zonă sunt limitate – mai ales după ce brigada mecanizată 72, una dintre cele mai experimentate, a fost retrasă temporar din linia întâi, lăsând în urmă unități mai tinere și mai puțin antrenate.

Între timp, Divizia 90 Tancuri – cu aproximativ 25.000 de oameni și sute de tancuri T-90M – se pregătește să intre în scenă. Până de curând, aceasta acționa în partea nordică a frontului din sudul Donețkului, dar a fost repoziționată pentru a susține ofensiva în sectorul de sud, unde alte unități mai ușoare s-au blocat în fața apărării ucrainene.

„Această redistribuire ar putea schimba raportul de forțe. E posibil ca rușii să forțeze o nouă axă de atac în lunile următoare, cu Pokrovske ca punct de sprijin și cu Zaporojie în vizor,” mai spune Molin.

O ofensivă tăcută, dar eficientă

Deocamdată, niciuna dintre localitățile mari nu este direct amenințată, dar pericolul crește pe zi ce trece. În timp ce atenția mediatică rămâne pe luptele spectaculoase din est, în sud, o altă bătălie se desfășoară în tăcere – una care ar putea avea implicații semnificative pentru echilibrul general al frontului.

Dacă Zaporojie ar intra în raza de acțiune a artileriei rusești, nu doar că infrastructura critică a Ucrainei ar fi afectată, dar și moralul populației ar suferi o nouă lovitură.

