Cât de rău îngrașă cozonacul. Care e porția corectă și cu ce să îl combini. Recomandările Mihaelei Bilic

Cozonacul, una dintre vedetele meselor de Crăciun, este pe cât de gustos, pe atât de periculos, când vine vorba de siluetă și indice glicemic. Îl putem însă mânca și fără să avem procese de conștiință, dacă ținem cont de câteva sfaturi. Nutriționistul Mihael Bilic indică porția corectă și alimentul cu care putem să combinăm acest desert.

„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide. Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie, explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic, citată de Știrile Pro TV.

Nutriționistul a avertizat că poate provoca arsuri și indigestie, mai ales dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor:

„Așteptați până a doua zi. La 24 de ore de la dospit, drojdia își termină fermentația și nu mai dă arsuri”

Atenție la umplutură!

Dacă alegem varianta cu multă nucă, cacao și zahăr, putem avea parte de o valoarea calorică dublă, potrivit avertismentuilui nutriționistului.

„Nu e de mirare că panettone, cozonacul italian care înseamnă o cocă pufoasă cu stafide are sub 300 cal/100 g. La extrema cealaltă se află cozonacul austriac numit Rozen Krantz - are umplutura formată din unt și zahăr și înflorește la copt precum un trandafir, dar și caloriile sunt pe măsură”, a explicat Mihaela Bilic.

Referitor la porția corectă, Mihaela Bilic a explicat că „o felie este suficientă”.

„Puneți lângă ea o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători”, a explicat nutriționistul.

Amintim că, pentru a gestiona cum trebuie mesele de sărbătoare, trebuie să conștientizam că cel mai mare pericol nu îl reprezintă preparatele în sine, ci dezorganizarea și impulsivitatea.