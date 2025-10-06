Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer, Kremlinul sapă tranșee în altă parte”

În ultimele săptămâni, Vladimir Putin pare să fi ridicat nivelul provocărilor la adresa NATO, testând limitele alianței și răbdarea Occidentului.

Dincolo de demonstrațiile de forță și incursiunile aeriene deliberate, specialiștii vorbesc despre o strategie a confuziei și epuizării, menită să distragă atenția de la frontul real: războiul din Ucraina.

Într-o analiză difuzată în cea mai recentă ediție a seriei Battle Plans Exposed, fostul ofițer britanic de informații Philip Ingram explică adevăratul scop al acestor manevre.

„Este un joc de-a găinile, dar jucat la scară globală”, spune Ingram. „Putin știe exact cum să stoarcă timp, bani și resurse din Vest, forțându-l să reacționeze la fiecare provocare în loc să se concentreze pe Ucraina.”

Pe măsură ce miniștrii europeni se adună la întâlniri de urgență și statele NATO își ridică nivelul de alertă, Rusia continuă să se regrupeze și să-și întărească pozițiile.

Ingram descrie situația drept o strategie clasică de diversiune: „În timp ce noi ne uităm spre cer, Kremlinul sapă tranșee în altă parte.”

Avioane rusești, drone misterioase și panică în spațiul aerian european

În ultimele două săptămâni, Europa a fost scena unor incidente aeriene repetate: avioane de luptă rusești care au pătruns în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, drone detectate deasupra mai multor aeroporturi din Danemarca și incursiuni similare în Norvegia, Polonia și România.

Unul dintre aeroporturile daneze a fost chiar închis temporar, după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în apropiere de pistă.

În paralel, serviciile de informații vorbesc despre sabotaje coordonate asupra infrastructurii de transport.

În timp ce NATO raportează aceste incidente ca provocări directe, presa rusă le respinge ca „știri false”, într-o campanie de dezinformare care a devenit o armă în sine.

„Este o strategie veche – să negi ceea ce este evident, să creezi haos și să semeni neîncredere”, explică Ingram.

Răspunsul Europei: „Zidul de drone”

Ca reacție, statele europene au început să contureze un plan ambițios de apărare aeriană, numit deja de presă „zidul de drone” — un sistem stratificat capabil să detecteze, urmărească și neutralizeze aparatele neautorizate.

Scopul este simplu: să evite mobilizări costisitoare ale avioanelor de vânătoare și rachetelor în valoare de milioane de dolari pentru incidente minore.

Războiul invizibil: de la dezinformare la arme fantomă

Ingram avertizează că adevărata bătălie nu se poartă doar cu tancuri și drone, ci și cu iluzia.

„Putin folosește fumul și oglinzile – strategii de manipulare, nu doar în câmpul de luptă, ci și în mintea adversarului”, spune fostul ofițer.

El vorbește despre armate fantomă, semnale false, arme gonflabile și atacuri sub steag fals — toate menite să confuzeze și să paralizeze reacțiile adversarului.

„Un soldat modern nu mai luptă doar împotriva unui inamic în carne și oase. De multe ori, dușmanul este o umbră creată de tehnologie.”

Potrivit lui Ingram, Rusia folosește sisteme avansate de război electronic care creează „bule false” de semnal GPS, deturnând drone și rachete ghidate.

„E un câmp minat digital, invizibil, care poate opri cele mai inteligente arme ucrainene înainte să-și atingă ținta.”

Armate false, semnale fantomă și spionaj sunt toate exemple ale războiului lui Putin bazat pe „șiretlicuri și înșelăciuni”, spune expertul.

„Toate războaiele sunt înșelăciuni, toate înșelăciunile sunt războaie”, afirmă el.

„Războiul informațional global al Rusiei și partea centrală a doctrinei sale militare sunt concepute pentru a modela opinia mondială și a justifica agresiunea sa.”

Ingram dezvăluie, de asemenea, tacticile ascunse utilizate în războiul lui Putin, inclusiv tancurile gonflabile și avioanele de vânătoare pictate pe aerodromuri.

El detaliază „operațiunile sub steag fals” – atacuri orchestrate de Rusia, dar pentru care sunt învinuiți ucrainenii.

De asemenea, el analizează exemple de spioni ucraineni care lucrează în Rusia deghizați în femei în vârstă, ca parte a războiului de spionaj care se desfășoară în tăcere între cele două părți.

Descriind parametrii războiului de dezinformare purtat de Rusia și Ucraina, Ingram spune: „Ambele părți sunt maestre în crearea de armate fantomă.

Cel mai mare dușman al unui soldat nu este întotdeauna din carne și oase. Este un fals.”

„Toate războaiele sunt decepții”

Ingram amintește că dezinformarea este o armă centrală în doctrina militară rusă, menită să modeleze percepțiile internaționale și să justifice agresiunea.

De la otrăvirea din Salisbury din 2018, care a semănat confuzie în politica britanică, până la justificările false pentru invazia Ucrainei, scopul Kremlinului a fost același: să inducă dubii și să divizeze.

„Nu e vorba doar de a păcăli un soldat sau un spion – ci întreaga lume”, spune analistul.

Războiul modern, adaugă el, este un hibrid între forță militară și control informațional, în care victoria se câștigă nu doar pe câmpul de luptă, ci și în spațiul public.

De la tancurile gonflabile ale lui Hitler la războiul digital al lui Putin

Pentru a explica amploarea acestor tactici, Ingram face o paralelă cu operațiunile de păcălire ale Aliaților din Al Doilea Război Mondial, precum Fortitude și Mincemeat, care au dus la succesul debarcării din Normandia.

„De la tancurile gonflabile ale anilor ’40 la fantomele digitale ale prezentului, scopul rămâne același – să înșeli, să blochezi și să manipulezi adversarul”, concluzionează el.

În opinia sa, Putin joacă un joc lung și periculos, testând rezistența NATO și limitele răbdării Vestului.

„Este o cursă a iluziilor. Iar cine clipește primul, pierde.”