Video Carambol cu zece mașini pe DEX 12 Craiova-Pitești. Trei persoane sunt rănite. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un accident rutier, cu zece autoturisme implicate, în care se aflau aproximativ 27 de persoane, a avut loc vineri după-amiază, pe Drumul Expres (DEX) 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt. Dat fiind numărul mare de mașini și persoane implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Din cauza carambolului, traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Craiova.

UPDATE Una dintre victime necesită transport la spital.

Până în acest moment, o singură persoană necesită transport la spital.

Este vorba de o femeie în vârstă de 50 de ani, cu suspiciune fractură la membrul superior drept).

Celelalte persoane sunt în curs de monitorizare.

Cozile de mașini se întind pe kilometri întregi.

Știrea inițială

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DEX 12 Craiova-Pitești, la kilometrul 80, în zona localității Optași, județul Olt, pe sensul de mers spre Craiova, s-a produs un accident rutier între două autoturisme, soldat cu rănirea ușoară a unei persoane. În timp ce se aflau pe suprafața de rulare, alte opt autovehicule s-au colizionat față-spate, nefiind înregistrate, din primele date, alte persoane rănite”, se arată pe site-ul Poliției Române.

Trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale, însă misiunea de intervenție este în desfășurare, iar bilanțul victimelor ar putea crește, pe măsură ce operațiunea de salvare continuă.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Potrivit ISU Olt, în cele zece autoturisme implicate se aflau aproximativ 27 de persoane.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt”, a precizat ISU Olt, într-un comunicat.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

„Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale. Misiunea este în dinamică”, a mai comunicat ISU Olt.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Craiova și se estimează reluarea normală a circulației după ora 17:00, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române.