Israelul a anunțat oficial recunoașterea statului Somaliland, o decizie fără precedent la nivel internațional. Teritoriul, care s-a desprins de Somalia în 1991, nu a fost recunoscut până acum de nicio altă țară membră a ONU.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri recunoașterea oficială a „statului independent și suveran” Somaliland, marcând o premieră pentru această republică autoproclamată, relatează AFP și Reuters.

Potrivit unui comunicat al biroului premierului israelian, „prim-ministrul Netanyahu, șeful diplomației Saar și președintele Republicii Somaliland au semnat o declarație comună și reciprocă”. La rândul său, președintele Somalilandului, Cabdiraxmaan Cirro, a salutat decizia, descriind-o drept un „moment istoric”.

Ce este Somaliland și unde se află

Somaliland este un stat nerecunoscut internațional situat în nord-vestul Somaliei, în regiunea Cornului Africii. Cu o suprafață de aproximativ 175.000 de kilometri pătrați, comparabilă cu cea a Uruguayului, este considerat cel mai întins teritoriu nerecunoscut din lume.

Regiunea și-a declarat unilateral independența în anul 1991, după prăbușirea regimului central din Somalia. De atunci, Somaliland funcționează autonom, având propriile instituții, monedă, armată și forțe de poliție.

Sursa video: X/ @IsraeliPM

Un teritoriu stabil într-o regiune marcată de conflicte

Spre deosebire de Somalia, afectată de decenii de instabilitate și violență, Somaliland este considerat un teritoriu relativ stabil. De-a lungul timpului, a organizat alegeri și a menținut un nivel de securitate mai ridicat decât alte state din regiune, fiind descris drept o societate „mai liberă” decât vecinii săi din Cornul Africii.

Cu toate acestea, Somaliland nu este recunoscut oficial de niciun stat membru al ONU. Totuși, unele guverne occidentale, precum cele ale Suediei și Regatului Unit, precum și Uniunea Europeană, au trimis emisari pentru discuții privind posibile forme de cooperare viitoare.

Evaluări internaționale

Organizația Freedom House evaluează Somaliland drept o țară „parțial liberă”, acordându-i un scor de 42 din 100. Acest rezultat este semnificativ mai mare decât cel al statelor din vecinătate și depășește chiar scorurile obținute de numeroase țări din Africa sau Orientul Mijlociu.

Recunoașterea anunțată de Israel ar putea deschide calea unor dezbateri internaționale mai ample privind statutul Somalilandului și viitorul său pe scena diplomatică globală.