Video Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci

Un fermier de 59 de ani din Republica Moldova, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecedente penale, este suspectat că ar fi comis crime oribile. Acesta este anchetat în prezent privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din aceeași localitatea cu el pe care l-ar fi ucis. Conform probelor acumulate până acum, există indicii că suspectul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni similare. Trei persoane au fost reținute.

De aproape două luni, Poliția din Republica Moldova desfășoară acțiuni complexe într-o cauză penală inițiată în luna septembrie, privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, se arată într-un comunicat al autorităților.

Oamenii legii au identificat și localizat un bărbat de 59 de ani, din aceeași localitate, cunoscut anterior organelor de drept cu multiple antecedente penale. Există o bănuială că acesta ar fi implicat direct în dispariția victimei, principala versiune examinată fiind omorul.

Ca urmare a rezultatelor obținute, au fost dispuse imediat operațiuni complexe, cu implicarea laboratorului tehnico-criminalistic al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare (CTCEJ) și a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), fiind acumulate probe esențiale pentru urmărirea penală și extinderea investigațiilor.

La data de 22 decembrie, au fost efectuate percheziții în mai multe gospodării din localitatea Beriozchi, care aparțin suspectului.

În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate hainele în care victima era îmbrăcată în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi umane, cu posibile urme de sânge, obiecte care ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunii, precum și alte probe importante pentru anchetă.

Toate bunurile ridicate urmează să fie supuse unui complex de expertize de specialitate, inclusiv expertizei ADN.

Au fost reținute pentru 72 de ore trei persoane: suspectul principal, în vârstă de 59 de ani, o femeie de 55 de ani, apropiată acestuia, și un bărbat de 34 de ani. În cursul zilei de 24 decembrie, procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest.

Potrivit probelor acumulate, există indicii că suspectul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni similare.

Ancheta ia în calcul ipoteza potrivit căreia corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite drept hrană pentru animalele de la ferma acestuia, fapt care a determinat extinderea investigațiilor și intensificarea măsurilor operative.

În această etapă, acțiunile speciale ale Poliției sunt în plină desfășurare. Sunt efectuate cercetări minuțioase cu tehnică specializată pe terenurile ce aparțin bănuitului, iar deșeurile provenite de la ferma acestuia sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.

Poliția va continua acțiunile operative și procesual-penale pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz, pentru identificarea eventualelor victime și pentru tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor vinovate, conform legislației în vigoare.