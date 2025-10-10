Dovada că fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a mințit când s-a lăudat că a fost pe front

Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, se afla în vacanță în Maldive în perioada în care susținea că se află pe front alături de compania privată Wagner, a dezvăluit canalul de Telegram Metla.

Nikolai Peskov a declarat că s-a înrolat în compania de mercenari Wagner și chiar a primit o medalie pentru curaj. Potrivit declarațiilor sale, a petrecut sub șase luni pe front.

Totuși, înregistrările serviciului de frontieră arată că la 31 ianuarie 2023, Peskov a părăsit Rusia cu destinația Maldive, unde a petrecut aproximativ trei săptămâni, și a revenit în septembrie. Mai mult, el ar fi călătorit în mai multe rânduri în Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Nikolai deține mai multe proprietăți în Rusia.

Nikolai Peskov spunea despre înrolarea sa că „era datoria mea... Nu puteam sta deoparte și să mă uit cum prietenii și alții plecau acolo”.

Tatăl său a confirmat declarația, dar a refuzat să ofere mai multe detalii la acel moment.

Nikolai este cunoscut și sub numele de Nikolai Choles și vorbește fluent engleza, petrecând câțiva ani la Londra. A fost și corespondent pentru postul de televiziune de stat rus RT.

Într-un interviu acordat cotidianului pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, el spunea că a fost decizia sa decizie să se alăture grupării Wagner, dar că nu știa cum să o facă, „așa că a trebuit să apelez la tatăl meu... și el m-a ajutat cu asta”.

El spunea în aprilie 2023 că a folosit un act de identitate fals pentru ca cei din Wagner să nu afle de legăturile sale cu Kremlinul. Nu a dezvăluit acest nume fals în interviu pentru că, a spus el, ar putea fi nevoit să-l folosească din nou.

Afirmația lui Nikolai Peskov coincidea cu o nouă campanie majoră de recrutare a armatei, pe fondul reclamelor de stat rusești care îndeamnă bărbații să-și facă „datoria patriotică” în războiul din Ucraina.

Într-un comentariu acordat presei ruse, șeful defunct al Wagner, Evgheni Prigojin, a oferea mai multe detalii.

După ce s-a alăturat grupării cu documente false, a spus el, fiul lui Peskov a urmat un curs de instruire de trei săptămâni.

„După aceea, când a plecat spre Luhansk, a fost necesară extinderea batalionului combinat de artilerie și a fost trimis să se alăture unui echipaj Uragan [lansator multiplu de rachete]”, a spunea Prigojin, adăugând că „a dat dovadă de curaj și eroism, la fel ca toți ceilalți”.

Potrivit declarației acestuia, Dmitri Peskov i-a cerut să-l „ia pe [Nikolai] ca pe un simplu artilerist”.