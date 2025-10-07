Un oraş din Rusia a decretat doliu chiar de aniversarea lui Putin, după ce trupurile unor soldaţi ucişi în Ucraina au ajuns în localitate

Oraşul Pokrovsk din Republica Saha (Iakuţia) din Rusia a declarat trei zile de doliu, între 7 şi 9 octombrie, pentru soldaţii ruşi ucişi în războiul împotriva Ucrainei, steagurile fiind coborâte în bernă.

Toate evenimentele de divertisment au fost anulate, a relatat marţi canalul rus de Telegram 7x7 - Gorizontalnaia Rossia, citat de publicaţia ucraineană The New Voice of Ukraine, potrivit Agerpres.

Decretarea doliului a coincis cu ziua de naştere a preşedintele rus Vladimir Putin, care a împlinit marți 73 de ani.

Primarul oraşului Pokrovsk, Viktor Konstantinov, a declarat doliul după ce un avion care transporta trupuri ale soldaţilor ucişi în Ucraina a aterizat în oraş, potrivit canalului 7x7.

El nu a specificat câte sicrie au fost aduse.

Propagandiştii ruşi au catalogat decizia lui Konstantinov drept „un gest politic dur", având în vedere momentul în care a fost luată, chiar de ziua de naştere a liderului de la Kremlin.

„Rusia ar fi pierdut 1.020 de soldaţi în ultimele 24 de ore”

Rusia ar fi pierdut 1.020 de soldaţi în ultimele 24 de ore, potrivit Statului Major al forţelor armate ucrainene,

În perioada 24 februarie 2022 - 7 octombrie 2025, pierderile totale ale Rusiei în luptă s-ar ridica la aproximativ un milion de soldaţi, conform aceleaşi surse.

Pe 12 august, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că pierderile Rusiei în război sunt de trei ori mai mari decât cele ale forţelor de apărare ucrainene.

Pe 16 septembrie, comandantul şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a susţinut că forţele ucrainene au eliminat peste 300.000 de soldaţi ruşi de la începutul anului 2025.

Pe 6 octombrie, proiectul „Vreau să trăiesc" (condus de Centrul ucrainean de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război) a raportat că, în medie, şapte brigăzi ruseşti sunt distruse lunar lună în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, conform media citate.