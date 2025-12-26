Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri împotriva țintelor Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, la scurt timp după ce armata americană a bombardat poziții ale ISIS în ziua de Crăciun. Donald Trump a justificat operațiunea drept un efort de a opri „uciderea creștinilor”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Pete Hegseth a transmis că administrația americană este pregătită să continue operațiunile militare, relatează The Guardian. „Președintele a fost clar luna trecută: uciderea creștinilor nevinovați din Nigeria (și din alte părți) trebuie să înceteze. Pentagonul este întotdeauna pregătit, așa a aflat ISIS în seara asta – de Crăciun. Mai multe vor urma. Recunoscător pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian. Crăciun fericit”, a scris Hegseth.

Ministrul de externe al Nigeriei, Yusuf Tuggar, a declarat vineri că atacurile americane au făcut parte din „operațiuni comune în curs de desfășurare”. Acestea au avut loc după ce Trump a acuzat public guvernul nigerian că nu a reușit să oprească uciderea creștinilor din țară.

„Nigeria a furnizat informațiile pentru atacurile aeriene din statul Sokoto”, a spus Tuggar într-un interviu acordat postului Channels TV. El a precizat că a discutat timp de 19 minute cu secretarul de stat american, Marco Rubio, apoi l-a contactat pe președintele nigerian, Bola Tinubu, pentru a obține aprobarea, după care a vorbit din nou cu Rubio timp de încă cinci minute. „Am lucrat îndeaproape cu americanii. Asta am sperat dintotdeauna, să colaborăm cu americanii, să colaborăm cu alte țări, să combatem terorismul, să oprim moartea nigerienilor nevinovați. Este un efort de colaborare”, a declarat Tuggar.

Confirmarea Africom și declarațiile lui Trump

Comandamentul pentru Africa al armatei americane, Africom, a confirmat că loviturile din statul Sokoto au fost efectuate în coordonare cu autoritățile nigeriene. O declarație anterioară, publicată și ulterior ștearsă de pe X, menționa că atacurile au avut loc la solicitarea Nigeriei.

Donald Trump a scris joi pe Truth Social: „În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva teroriștilor ISIS din nord-vestul Nigeriei, care au vizat și ucis cu brutalitate, în principal, creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani și chiar de secole”. El a adăugat: „I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă nu vor opri masacrul creștinilor, vor plăti iadul, iar în seara asta chiar așa a fost. Departamentul de Război a executat numeroase lovituri perfecte, așa cum numai Statele Unite sunt capabile să facă”.

Sursa video: X/ @nicksortor

Nici autoritățile americane, nici cele nigeriene nu au precizat dacă atacurile aeriene s-au soldat cu victime.

Contextul violențelor din Nigeria

Nigeria este un stat oficial secular, cu o populație împărțită aproape egal între musulmani, aproximativ 53%, și creștini, aproximativ 45%. Violența împotriva creștinilor a atras atenția dreptei religioase din SUA, care o descrie drept persecuție. Guvernul nigerian susține însă că grupările armate vizează atât creștini, cât și musulmani.

„Putem numi asta o nouă fază a unui conflict vechi. Pentru noi, este ceva ce continuă”, a spus Tuggar, subliniind că operațiunea are ca scop „protejarea nigerienilor și a vieților nevinovate”, nu apărarea unei anumite religii. „Președintele a subliniat, înainte de a da unda verde, că trebuie clarificat faptul că este o operațiune comună. Nu vizează nicio religie și nici nu este pur și simplu în numele unei religii sau alteia”, a explicat ministrul.

Avioanele americane au desfășurat misiuni de supraveghere în regiune la începutul lunii, folosind, potrivit unor surse, un aeroport din Ghana. Pădurile din Sokoto au fost folosite drept baze de bande înarmate și de membri ai Statului Islamic – Provincia Sahel, cunoscut local ca Lakurawa.

Conflictele dintre păstorii musulmani și comunitățile agricole predominant creștine sunt alimentate de tensiuni etnice și religioase, dar au la bază competiția pentru terenuri și resurse de apă. Răpirile de preoți și pastori pentru răscumpărare s-au intensificat, însă unii experți spun că fenomenul este mai degrabă motivat de câștiguri criminale decât de ură religioasă.

Cu o zi înainte de atacurile din Sokoto, un atentat sinucigaș comis în Ajunul Crăciunului la o moschee din nord-estul Nigeriei a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit grav peste 30. Armata nigeriană a atribuit atacul grupării Boko Haram.

Date despre violență și context politic

Potrivit organizației Armed Conflict Location & Event Data, în 2025 au fost înregistrate aproape 6.000 de incidente de violență în Nigeria, aproximativ jumătate dintre ele vizând civili. Statul Katsina a avut cel mai mare număr de incidente, 706, iar Sokoto s-a situat pe locul patru, cu 353.

Trump s-a prezentat drept „candidatul păcii” în campania prezidențială din 2024, promițând să scoată SUA din „războaiele nesfârșite”. Cu toate acestea, primul an al celui de-al doilea mandat al său a fost marcat de mai multe intervenții militare în străinătate, inclusiv în Yemen, Iran și Siria, precum și de o intensificare majoră a prezenței militare americane în Caraibe, cu accent pe Venezuela.