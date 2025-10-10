search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Putin anunță testarea cu succes a unei „arme secrete" și amenință Occidentul: „Sistemele noastre de descurajare nucleară sunt mai sofisticate decât cele ale oricărui alt stat nuclear"

Război în Ucraina
Publicat:

Vladimir Putin a anunțat că Rusia se pregătește să dezvăluie o nouă armă „foarte avansată”, despre care afirmă că a trecut cu succes testele finale.

Vladimir Putin ameninţă cu o nouă armă extrem de eficientă. FOTO: captură video
Vladimir Putin ameninţă cu o nouă armă extrem de eficientă. FOTO: captură video

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute joi, 9 octombrie, Vladimir Putin a subliniat că arsenalul nuclear al Moscovei se află „la un nivel fără precedent”, avertizând Occidentul că „sistemele noastre de descurajare nucleară sunt mai sofisticate decât cele ale oricărui alt stat nuclear”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa a testat cu succes o nouă armă „extrem de avansată”, care urmează să fie anunțată oficial în viitorul apropiat. Declarația sa, făcută în timpul unei conferințe de presă după vizita din Tadjikistan, preluată de newsweek, a fost percepută ca un nou mesaj de forță adresat Occidentului.

„Cred că în viitorul apropiat vom avea ocazia să raportăm despre noua armă pe care am anunțat-o odată. Se pare că aceasta trece testele noastre. Totul decurge bine”, a spus Vladimir Putin.

Arsenalul Rusiei, la un nivel fără precedent

Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia continuă să investească masiv în modernizarea arsenalului său strategic și că se află în fața tuturor celorlalte state nucleare în materie de inovație tehnologică.

„Sistemele noastre de descurajare nucleară sunt mai sofisticate decât cele ale oricărui alt stat nuclear. Și dezvoltăm toate acestea foarte activ. Ceea ce am spus în trecut, în anii trecuți, se dezvoltă, ne amintim de asta”, a mai spus, joi, Vladimir Putin.

Preşedintele rus a adăugat că nivelul de modernizare al armelor intercontinentale rusești (pe mare, pe uscat și în aer) este „la un nivel foarte ridicat”, subliniind că Moscova intenționează să-și mențină statutul de principală putere nucleară la nivel mondial.

Potrivit informațiilor difuzate de presa rusă, printre armele aflate în fază de testare se numără și o rachetă supranumită „Cernobîlul Zburător”, considerată una dintre cele mai controversate componente ale programului militar rus.

Aceasta face parte din categoria așa-numitelor „superarme” prezentate de Putin în 2018, care includ:

* Burevestnik - rachetă cu propulsie nucleară, capabilă să zboare luni întregi;

* Avangarde, Zirkon și Kinjal - rachete hipersonice cu viteze de peste Mach 10;

* Poseidon, cunoscută drept „Torpila Apocalipsei”;

* Satan (Sarmat) - cea mai puternică rachetă balistică intercontinentală din arsenalul rus.

Proiectul „Burevestnik”, testat în trecut în Arctica, ar fi fost reluat în ultimele luni, potrivit analiștilor militari occidentali, deși rămâne controversat din cauza riscurilor radioactive ridicate.

Declarațiile lui Vladimir Putin vin într-un moment tensionat, pe fondul amplificării competiției dintre marile puteri în domeniul armamentului strategic. Rusia, Statele Unite și China accelerează dezvoltarea armelor hipersonice și a sistemelor nucleare de nouă generație, în timp ce tratatele internaționale de control al armamentului, precum New START, se află într-un punct mort.

Analiștii avertizează că o nouă „cursă a înarmării nucleare” pare tot mai probabilă, în special după ce Rusia a suspendat participarea la mai multe acorduri de transparență militară și a început testarea unor arme fără precedent.

„Declarațiile lui Putin par concepute pentru a arăta lumii că Rusia rămâne o superputere militară, capabilă să concureze și să intimideze”, a comentat analistul militar Michael Kofman. „Dar ele reflectă și o realitate: Kremlinul vrea să folosească aceste anunțuri pentru a forța Occidentul la negocieri”, a mai adăugat el.

Mesaje contradictorii de la Moscova privind negocierile cu SUA

În acelaşi timp, Kremlinul transmite mesaje confuze în privința relației cu Statele Unite și a conflictului din Ucraina.

Iuri Ușakov, consilierul pe politică externă al lui Putin, a declarat că „eforturile diplomatice dintre Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina continuă”, părând să contrazică afirmațiile recente ale ministrului adjunct de externe Serghei Riabkov, care anunțase cu o zi înainte că „dialogul este practic înghețat”.

Această contradicție alimentează speculațiile privind luptele interne din cercurile de putere de la Moscova, în special între diplomați și conducerea militară, cu privire la modul în care Rusia ar trebui să gestioneze tensiunile cu Occidentul.

Rusia

