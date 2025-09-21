search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce s-a ales de cei 9.000 de siberieni mobilizați de Putin: soldați răniți trimiși înapoi pe front

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Mii de bărbați din Siberia au fost mobilizați în 2022, la ordinul lui Vladimir Putin. Trei ani mai târziu, bilanțul este dramatic: o treime dintre ei sunt morți sau trăiesc cu dizabilități pe viață. Rudele și supraviețuitorii povestesc un adevăr cutremurător despre viața și moartea pe front.

Mii de bărbați din Siberia au fost mobilizați în 2022 FOTO: Shutterstock
Mii de bărbați din Siberia au fost mobilizați în 2022 FOTO: Shutterstock

În septembrie 2022, Vladimir Putin a anunțat o „mobilizare parțială”, prima după cel de-Al Doilea Război Mondial. Din regiunea Irkutsk și Republica Buriatia au fost trimiși la luptă cel puțin 9.000 de bărbați.

În cei trei ani care au urmat, cel puțin 1.178 au fost uciși: 567 din Irkutsk și 611 din Buriatia. Asta înseamnă unul din nouă mobilizați din Irkutsk și unul din șapte din Buriatia. Dacă se ia în calcul regula nescrisă potrivit căreia pentru fiecare mort sunt cel puțin doi răniți grav, numărul celor rămași invalizi ar depăși 2.000. Practic, o treime dintre cei mobilizați au murit sau au rămas cu dizabilități permanente.

Soldați dispăruți fără urmă

Soarta multora rămâne necunoscută. Familiile sunt cele care încearcă să afle informații, uneori în zadar. Rudele unui soldat mobilizat, Nikolai Lazarev, nu mai știu nimic de el de peste doi ani și jumătate.

„La început ne-au spus că a dezertat din unitatea sa. Dar cum este posibil așa ceva? Este un veteran de război, a luptat în Cecenia. Nu este un băiat de 18 ani. Am scris Ministerului Apărării, chiar și președintelui. În acest moment, singura opțiune pare să fie să ne urcăm într-un avion și să zburăm personal la Putin”, au declarat rudele sale pentru publicația People of Baikal.

În realitate, a fi declarat „dispărut în acțiune” înseamnă adesea că soldatul a murit, dar trupul său nu a fost recuperat.

Vieți frânte pe front

Mobilizații aveau, în medie, 34 de ani la înrolare și 36 la moarte. Cel mai în vârstă era Oleg Makrov, 54 de ani, ucis de artilerie în Lugansk. Cel mai tânăr, Lev Shignokhoyev, avea doar 21 de ani când a fost omorât lângă Bahmut.

Unii au căzut aproape imediat. Dmitri Sidorov, 23 de ani, și Andrei Pichuyev, 44 de ani, recrutați pe 22 septembrie, erau morți pe 4 octombrie. Nu se știe dacă au apucat să primească vreo pregătire militară.

Citește și: Cifre oficiale: Rusia a pierdut peste 1 milion de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022

Cele mai sângeroase pierderi au avut loc în februarie 2023, în timpul bătăliei pentru Bahmut, când 84 de bărbați din aceste regiuni au fost uciși.

Răniți, dar trimiși înapoi la luptă

Pentru cei care au supraviețuit răniți, viața nu a devenit mai ușoară. Singurele modalități legale de a fi lăsat la vatră sunt împlinirea vârstei de 65 de ani sau o boală gravă. În multe cazuri, răniții au fost trimiși din nou pe front.

Exemplul lui Alexei Kuptsov este relevant: recrutat în octombrie 2022, a fost grav rănit două luni mai târziu, pierzând vederea la un ochi. După operații, a fost retrimis la datorie, pe jumătate nevăzător.

Alții, chiar și când au fost externați, nu au primit recunoaștere oficială a invalidității. Mama lui Konstantin Alexandrov povestește: „Medicii i-au spus că splina nu este un organ vital, că trebuie doar să-și facă analize de sânge o dată pe lună. Dar imunitatea lui s-a prăbușit – este mereu bolnav, suferă de răceli și pneumonie. Nu poate munci cum trebuie. Când lupta, statul avea nevoie de el. Dar odată ce a devenit practic invalid, au uitat de el”.

Sinucideri și abuzuri

Cel puțin un soldat și-a pus capăt vieții. Viktor Petrov, staționat în Lugansk, i-a spus mamei sale că era bătut frecvent de poliția militară. „Fiul meu mi-a spus că îl băteau cu un pistol cu electroșocuri și cu bastoane, îl atârnau de mâini de tavan”, își amintește femeia. După o astfel de bătaie, i-au fost rupte coastele.

La scurt timp după ce a sunat-o să-i ceară bani pentru echipament, mama lui a aflat că Petrov „s-a sinucis”. Sicriul nu i-a fost permis să-l deschidă. „Sunt convinsă că fiul meu a fost ucis”, spune femeia. Ancheta a fost închisă.

Fugari și dezertori pedepsiți

Unii au ales să fugă sau să se predea. Dar cei prinși au fost trimiși din nou pe front. Dmitri Petrov, luat prizonier la șase luni după recrutare, a fost retrimis pe front două luni mai târziu și a murit.

Alții au plătit scump pentru dezertare. Vitali Petrov, prins ascuns în pivnița soacrei, a fost condamnat la șase ani de închisoare, iar soacra sa, la doi ani pentru împotrivire față de poliție.

Potrivit Meduza, în urma celor trei ani de război, cel puțin 399 de femei din Irkutsk și Buriatia au rămas văduve, iar 828 de copii au rămas fără tată.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB
fanatik.ro
image
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali a reacționat: „Știau că are probleme cu cocaina”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Momentul în care un șofer congolez dărâmă refugiul de tramvai și se oprește într-o casă de pariuri, în Chitila
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora
playtech.ro
image
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Surpriză privind alegerile de la PMB. Kelemen Hunor: Aș stabili și aș merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Maria Callas – Pasiuni şi scandaluri jpeg
Maria Callas – Pasiuni şi scandaluri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?