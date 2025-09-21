Ce s-a ales de cei 9.000 de siberieni mobilizați de Putin: soldați răniți trimiși înapoi pe front

Mii de bărbați din Siberia au fost mobilizați în 2022, la ordinul lui Vladimir Putin. Trei ani mai târziu, bilanțul este dramatic: o treime dintre ei sunt morți sau trăiesc cu dizabilități pe viață. Rudele și supraviețuitorii povestesc un adevăr cutremurător despre viața și moartea pe front.

În septembrie 2022, Vladimir Putin a anunțat o „mobilizare parțială”, prima după cel de-Al Doilea Război Mondial. Din regiunea Irkutsk și Republica Buriatia au fost trimiși la luptă cel puțin 9.000 de bărbați.

În cei trei ani care au urmat, cel puțin 1.178 au fost uciși: 567 din Irkutsk și 611 din Buriatia. Asta înseamnă unul din nouă mobilizați din Irkutsk și unul din șapte din Buriatia. Dacă se ia în calcul regula nescrisă potrivit căreia pentru fiecare mort sunt cel puțin doi răniți grav, numărul celor rămași invalizi ar depăși 2.000. Practic, o treime dintre cei mobilizați au murit sau au rămas cu dizabilități permanente.

Soldați dispăruți fără urmă

Soarta multora rămâne necunoscută. Familiile sunt cele care încearcă să afle informații, uneori în zadar. Rudele unui soldat mobilizat, Nikolai Lazarev, nu mai știu nimic de el de peste doi ani și jumătate.

„La început ne-au spus că a dezertat din unitatea sa. Dar cum este posibil așa ceva? Este un veteran de război, a luptat în Cecenia. Nu este un băiat de 18 ani. Am scris Ministerului Apărării, chiar și președintelui. În acest moment, singura opțiune pare să fie să ne urcăm într-un avion și să zburăm personal la Putin”, au declarat rudele sale pentru publicația People of Baikal.

În realitate, a fi declarat „dispărut în acțiune” înseamnă adesea că soldatul a murit, dar trupul său nu a fost recuperat.

Vieți frânte pe front

Mobilizații aveau, în medie, 34 de ani la înrolare și 36 la moarte. Cel mai în vârstă era Oleg Makrov, 54 de ani, ucis de artilerie în Lugansk. Cel mai tânăr, Lev Shignokhoyev, avea doar 21 de ani când a fost omorât lângă Bahmut.

Unii au căzut aproape imediat. Dmitri Sidorov, 23 de ani, și Andrei Pichuyev, 44 de ani, recrutați pe 22 septembrie, erau morți pe 4 octombrie. Nu se știe dacă au apucat să primească vreo pregătire militară.

Cele mai sângeroase pierderi au avut loc în februarie 2023, în timpul bătăliei pentru Bahmut, când 84 de bărbați din aceste regiuni au fost uciși.

Răniți, dar trimiși înapoi la luptă

Pentru cei care au supraviețuit răniți, viața nu a devenit mai ușoară. Singurele modalități legale de a fi lăsat la vatră sunt împlinirea vârstei de 65 de ani sau o boală gravă. În multe cazuri, răniții au fost trimiși din nou pe front.

Exemplul lui Alexei Kuptsov este relevant: recrutat în octombrie 2022, a fost grav rănit două luni mai târziu, pierzând vederea la un ochi. După operații, a fost retrimis la datorie, pe jumătate nevăzător.

Alții, chiar și când au fost externați, nu au primit recunoaștere oficială a invalidității. Mama lui Konstantin Alexandrov povestește: „Medicii i-au spus că splina nu este un organ vital, că trebuie doar să-și facă analize de sânge o dată pe lună. Dar imunitatea lui s-a prăbușit – este mereu bolnav, suferă de răceli și pneumonie. Nu poate munci cum trebuie. Când lupta, statul avea nevoie de el. Dar odată ce a devenit practic invalid, au uitat de el”.

Sinucideri și abuzuri

Cel puțin un soldat și-a pus capăt vieții. Viktor Petrov, staționat în Lugansk, i-a spus mamei sale că era bătut frecvent de poliția militară. „Fiul meu mi-a spus că îl băteau cu un pistol cu electroșocuri și cu bastoane, îl atârnau de mâini de tavan”, își amintește femeia. După o astfel de bătaie, i-au fost rupte coastele.

La scurt timp după ce a sunat-o să-i ceară bani pentru echipament, mama lui a aflat că Petrov „s-a sinucis”. Sicriul nu i-a fost permis să-l deschidă. „Sunt convinsă că fiul meu a fost ucis”, spune femeia. Ancheta a fost închisă.

Fugari și dezertori pedepsiți

Unii au ales să fugă sau să se predea. Dar cei prinși au fost trimiși din nou pe front. Dmitri Petrov, luat prizonier la șase luni după recrutare, a fost retrimis pe front două luni mai târziu și a murit.

Alții au plătit scump pentru dezertare. Vitali Petrov, prins ascuns în pivnița soacrei, a fost condamnat la șase ani de închisoare, iar soacra sa, la doi ani pentru împotrivire față de poliție.

Potrivit Meduza, în urma celor trei ani de război, cel puțin 399 de femei din Irkutsk și Buriatia au rămas văduve, iar 828 de copii au rămas fără tată.