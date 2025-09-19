search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Vladimir Putin susţine că susține că Rusia are peste 700.000 de militari pe front în Ucraina. Ce le-a promis soldaților

Război în Ucraina
Vladimir Putin a declarat că peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați pe frontul din Ucraina, unde Moscova susține că obține câștiguri teritoriale, și a promis recompense și sprijin pentru veteranii „operațiunii militare speciale”.

Vladimir Putin promite recompense pentru veteranii "operaţiunii speciale" din Ucraina. FOTO: AFP
Vladimir Putin promite recompense pentru veteranii "operaţiunii speciale" din Ucraina. FOTO: AFP

Joi, 18 septembrie, în cadrul unei întâlniri televizate cu liderii grupurilor politice din Duma de Stat, președintele Vladimir Putin a declarat că în prezent „peste 700.000 de soldați” ruși luptă pe „linia de contact” din Ucraina. El a subliniat că militarii „își asumă riscuri și își dau viața” și a cerut susținere pentru cei care se întorc de pe front, precum și pentru familiile celor rămași să lupte.

În acest context, liderul de la Kremlin a promis că guvernul va veni cu noi beneficii pentru participanții la așa-numita „operațiune militară specială”, printre care şi acordarea de terenuri pentru veterani.

„Terenuri pentru participanții la operațiunea militară specială. Da, sunt de acord”, a spus el, arătându-și sprijinul pentru una dintre propunerile discutate în cadrul reuniunii.

De asemenea, Vladimir Putin a sugerat ca foștii combatanți să fie promovați în posturi de conducere și funcții publice, dar a precizat că nu toți cei care se întorc de pe front sunt potriviți pentru astfel de responsabilități și că nu susține introducerea unui număr sau procent obligatoriul de veterani în instituțiile statului.

Rusia a înregistrat pierderi masive

Declarațiile vin în contextul în care Rusia a mobilizat, în ultimii trei ani și jumătate de război, resurse uriașe pe front, dar a suferit și pierderi considerabile.

O anchetă realizată de publicația independentă rusă Mediazona împreună cu serviciul rus al BBC a confirmat identitatea a cel puțin 130.150 de militari ruși uciși în Ucraina, deși numărul real este, probabil, mult mai mare. Informațiile au fost colectate din necrologuri, postări ale rudelor pe rețele sociale, rapoarte ale presei regionale și declarații oficiale locale.

Pe de altă parte, autoritățile de la Kiev estimează că pierderile totale ale armatei ruse, morți și răniți, au depășit deja un milion de oameni, dar cifrele sunt relative, pentru că şi Moscova și Kievul oferă rar rapoarte oficiale privind propriile pierderi.

Kievul anunţă că a recucerit şapte localităţi

Există contradicţii în declaraţii şi în ceea ce priveşte linia frontului. În timp ce miercuri, 27 septembrie, șeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, declarase că forțele Moscovei avansează „practic în toate sectoarele” frontului ucrainean, joi, 18 septembrie. Volodimir Zelenski, aflat în vizită în regiunea Donețk, anunţa că trupele ucrainene au lansat o contraofensivă și au recucerit deja șapte localități.

„De fapt, forțele noastre au privat ocupantul de posibilitatea de a desfășura o operațiune ofensivă pe scară largă, pe care (rușii) o planificau de mult timp și pe care contau”, a transmitea Volodimir Zelenski, joi,, într-un mesaj video.

Potrivit liderului ucrainean, armata de la Kiev a reușit să recupereze peste 160 de kilometri pătrați de teritoriu, iar de la începutul operațiunii a eliberat mai mult de 170 de kilometri pătrați și nouă localități.

El nu a precizat când a început exact această contraofensivă, dar a menționat că luptele sunt deosebit de intense în zona orașului Dobropillia și în jurul hub-ului strategic Pokrovsk, sectoare unde rușii obținuseră avansuri rapide în august.

Situația din regiunea Donețk rămâne cea mai tensionată. Deşi provincia este doar parțial ocupată de Rusia, Moscova insistă ca Ucraina să renunțe la ea înainte de a accepta orice eventual acord de pace.

Tot joi, un atac cu bombe ghidate lansat de forțele ruse asupra orașului Kostiantynivka, aflat la circa 40 de kilometri de Dobropillia, a ucis cinci civili. Trupele Moscovei s-au apropiat la aproximativ opt kilometri de localitate, considerată un centru logistic crucial pentru apărarea ucraineană din zonă.

Rusia

