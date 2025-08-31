search
Video Mărturii cutremurătoare ale prizonierilor ucraineni despre torturile rusești: „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru”

Război în Ucraina
Foști prizonieri de război ucraineni descriu un adevărat „lanț de tortură” practicat de armata rusă. Mărturiile adunate de ONU și organizații internaționale dezvăluie o realitate greu de imaginat: bătăi, electrocutări și violențe sexuale, până la castrări și experimente chirurgicale.

Mărturii cutremurătoare despre lagărele de tortură rusești FOTO: X
Mărturii cutremurătoare despre lagărele de tortură rusești FOTO: X

Un exemplu șocant este cel al lui Vladislav, un soldat ucrainean de 33 de ani, capturat lângă Pokrovsk. El a fost legat, bătut, i-a fost tăiat gâtul și abandonat într-o groapă alături de camarazii mutilați. Spre deosebire de ceilalți, care au murit, Vladislav a reușit să scape: „Am găsit un ciob de sticlă și am reușit să-mi tai legăturile. Apoi m-am târât prin câmpuri și păduri, cu o cârpă pe rana de la gât, până la liniile ucrainene”, povestește el. Medicii au numit supraviețuirea sa „un miracol”.

Tortură sistematică și violențe sexuale

Potrivit Comisiei ONU de anchetă pentru Ucraina, aproape 95% dintre prizonierii de război eliberați au relatat că au fost torturați sau maltratați. Printre metodele descrise: bătăi, electrocutări, execuții simulate și abuzuri sexuale. Într-un raport din martie 2023, se precizează că unii prizonieri au fost violați cu obiecte, precum bastoane, în timpul interogatoriilor, pentru a le provoca durere extremă și umilință. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a documentat cazuri de viol și amenințări cu viol în grup, uneori în fața altor captivi.

În închisorile din Herson, prizonierii erau dezbrăcați, bătuți cu ciocane și electrocutați. Gardienii chiar dădeau porecle metodelor lor de tortură: „Apel către Biden” însemna electrocutarea prin anus, iar „Apel către Zelenski” - prin penis sau testicule, relatează Daily Mail.

De la tradiția violenței la atrocitățile de azi

Experții leagă aceste atrocități de o cultură militară rusă marcată de brutalitate încă din perioada țaristă, prin „Dedovșcina” - o practică de umilire a recruților, care la rândul lor deveneau călăi pentru cei mai noi. În al Doilea Război Mondial, tacticile de sacrificare a propriilor soldați și de desconsiderare a vieții umane au fost deja consacrate.

Un episod notoriu a fost când Armata Roșie a intrat în Germania de Est, unde, după cum scria o corespondentă de război sovietică:Soldații ruși violau fiecare femeie germană, de la opt la 80 de ani. Era o armată de violatori”.

Filmări care au șocat lumea

În iulie 2022, o filmare de o cruzime extremă a ajuns pe internet. În imagini, un soldat rus taie organele genitale ale unui prizonier ucrainean, în timp ce ceilalți soldați aplaudă și râd. Ulterior, victima a fost executată. Investigația Bellingcat a arătat că atrocitatea a avut loc la sanatoriul Pryvillia, în regiunea Luhansk, iar autorul principal a fost identificat ca Ochur-Suge Mongush, un luptător din unitatea cecenă Ahmat.

Citește și: „Mașina de viol” a Rusiei. Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitoarelor ucrainene siluite cu Kalașnikovul, electrocutate și batjocorite în piața publică

Reacția internațională a fost imediată. Josep Borrell, șeful diplomației europene, a catalogat fapta drept „o atrocitate odioasă”. Amnesty International a spus că este dovada „disprețului total al Rusiei față de viață și demnitate umană”. ONU a concluzionat că imaginile reprezintă „o crimă de război în forma ei cea mai clară”.

„Conveierul” de tortură

Foști prizonieri descriu detenția ca pe o mașinărie bine pusă la punct: bătăi constante, electrocutări, înfometare și forțarea de a semna mărturii false. La centrul de detenție din Taganrog, deținuții erau loviți ca „mingile de fotbal”, iar gardienii dădeau nume cinice metodelor de tortură.

Sailorul Oleksii Sivak și Illia Illiashenko, prizonieri după asediul de la Azovstal, povestesc că „victimele țipau ca animalele” și erau aduse în pragul morții prin înfometare. În iunie, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului a documentat cel puțin 35 de execuții de prizonieri între decembrie 2024 și mai 2025. Procurorul general al Ucrainei a confirmat 273 de execuții în captivitate.

Prizonierii ucraineni erau înfometați până în pragul morții FOTO: X
Prizonierii ucraineni erau înfometați până în pragul morții FOTO: X

„Mi-au ars trupul pe dinăuntru”

Roman, un prizonier de 56 de ani, povestește cum gardienii l-au spânzurat, l-au înecat și l-au electrocutat repetat. „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru. De fiecare dată când leșinam, mă trezeau cu șocuri și o luau de la capăt”. A fost eliberat abia după un schimb de prizonieri, dar traumele îi rămân pe viață.

Citește și: Soldații ruși, acuzați de ONU de „torturi sexuale” oribile asupra civililor din Ucraina

Andriy Pereverzev, rănit pe front și capturat în februarie 2024, a trecut prin luni de torturi medicale. După o operație, a descoperit că medicii ruși îi marcaseră abdomenul cu un cuțit încins, scriind „Slava Russia” și simbolul „Z”. „Am o sete de răzbunare”, mărturisește el după eliberare, în 2025.

Crime împotriva umanității

Investigatorii ONU au concluzionat că aceste practici, execuții, castrări, violuri, electrocutări și mutilări, constituie crime împotriva umanității.

Războiul nu se vede doar în clădirile distruse și câmpurile arse, ci și în subsoluri și celule unde oameni sunt transformați în „materie primă” pentru tortură. Acolo, spânzurarea, arderea, violul și castrarea au devenit arme de război.

Aceasta este metoda de luptă a lui Putin”, notează raportorii ONU, descriind un sistem programatic de teroare care transformă războiul într-o mașinărie de cruzime fără limite.

Rusia

