Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
CTP îl laudă pe Nicușor Dan după ce acesta a spus că lumea a trecut de la „morală" la „pragmatism". „Primul gest de politică externă hotărât și clar"

Publicat:

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat, miercuri, la interviul acordat de președintele Nicușor Dan publicației Politico, subliniind că este „primul gest de politică externă hotărât și clar” al acestuia.

Cristian Tudor Popescu FOTO Mediafax
Cristian Tudor Popescu FOTO Mediafax

„În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan – interviul acordat la Bruxelles prestigioasei publicații Politico. Președintele a lăsat de-o parte curluntrismul și curlingvismul umilitor și inutil practicat luni de zile de mulți lideri europeni față de Trump”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

El a amintit de afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia: «Lumea s-a schimbat. Am trecut de la – într-un anume sens – o cale morală de a face lucrurile, la un mod pragmatic și economic de a acționa».

„E prima dată de la reinstalarea rechinului imobiliar la Casa Albă, când aud un șef de stat rostind cuvântul «morală»”, a mai scris gazetarul.

Jurnalistul a adăugat că: „Într-adevăr, politica occidentală postbelică a fost mult mai democratică. La ONU, în UE, în NATO, țările mici au avut drept la cuvânt, la vot și chiar la veto. Statele Unite au ajutat multe țări subdezvoltate, au încercat să le deschidă un drum spre democrație, au apărat Europa de pericolul rusesc. Toate acestea țin de morală. Or, Trump, cel ce distruge această ordine mondială ca un buldozer turbat, amicul și clientul lui Jepfrey Epstein, este un ins amoral. Rețeaua de relații internaționale, delicată și țesută cu greu, este redusă de alesul americanilor la o politică tribală, pe principiul «cine are măciuca mai mare, dreptate are»”.

Potrivit acestuia: „Tentativele administrației Trump de a rupe UE sunt expuse ca atare de președintele Dan: «E ok ca politicienii americani să-și exprime opiniile. Dar e o problemă dacă SUA încearcă să influențeze politica europeană în mod nedemocratic – de pildă, plătind mass media europene, așa cum o fac rușii»”. El consideră că alianța SUA-Europa e „naturală”, pentru că împărtășesc (mai degrabă împărtășeau – n.m.) mai multe valori decât alte regiuni ale lumii.

„Crede președintele Dan că liderii europeni sunt «slabi»? «Da. E un anume adevăr în ce spune Trump. Europa poate fi prea lentă în a lua decizii. De exemplu, a fost nevoie de luni de discuții și de un summit săptămâna trecută prelungit până la 3 dimineața pentru a cădea de acord asupra unui mod de a finanța Ucraina. Dar, până la urmă, importanta decizie a fost luată – 90 miliarde euro pentru ca Ucraina să poată continua lupta cu Putin în următorii 2 ani, în ciuda opoziției Ungariei, Slovaciei și Cehiei»”, a mai scris el.

CTP a susținut totodată că: „Nicușor Dan nu-și face iluzii în legătură cu îndelung terfelitul cuvânt «pace»”, amintind că șeful statului a afirmat: „Sunt mai degrabă pesimist decât optimist pe termen scurt. Putin și ai lui cred că o pace impusă peste 2-3 luni ar fi mai profitabilă pentru ei decât pacea acum. De aceea atacă atât de înverșunat, ca să mai smulgă niște teritorii”.

„Dan este de acord cu Zelenski că Trump trebuie să crească presiunea asupra lui Putin. El consideră că sancțiunile asupra Lukoil și Rosneft sunt «extrem de puternice». Și salută noua disponibilitate a SUA de a oferi Ucrainei garanții de securitate tip NATO. Președintele României este fără rezerve de partea Ucrainei. «Sprijinim Ucraina. Orice fel de pace în care agresorul e recompensat nu e bună pentru Europa și pentru securitatea viitoare a lumii. Decizia de pace e pe umerii Ucrainei. Ei suferă atât de mult încât nu-i putem blama orice decizie ar lua». După mai bine de 10 ani, vocea României se face auzită în Europa și în lume”, a conchis gazetarul.

Politică

