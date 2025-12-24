search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari, după victoria cu Jake Paul. Unde au dispărut banii pugilistului britanic

0
0
Publicat:

Deși se vorbea despre un câștig uriaș de 91 de milioane de dolari, Anthony Joshua a rămas cu mult mai puțini bani după confruntarea cu Jake Paul.

Anthony Joshua Foto/Getty Images
Anthony Joshua Foto/Getty Images

În urma duelului disputat în Statele Unite, britanicul a încasat efectiv sub 50 de milioane de dolari, suma fiind drastic redusă de impozite aplicate în două țări diferite. În final, venitul său net a ajuns la aproximativ jumătate din cel obținut de adversarul american.

Meciul dintre fostul campion mondial la categoria grea și Jake Paul, devenit boxer după succesul din online, a fost un adevărat fenomen financiar. Evenimentul, transmis de Netflix, a generat o bursă totală estimată la 184 de milioane de dolari, împărțită în mod egal între cei doi protagoniști, cel puțin la nivel teoretic.

Anthony Joshua made $91M from his fight with Jake Paul but he’s going home with $48M after taxes from both UK and US I’m mad on his behalf pic.twitter.com/wxzmQBHAkJ

— Big Chops (@iamBigChops) December 22, 2025

USA a reținut peste 30 milioane de dolari din câștigul britanicului

În practică însă, lucrurile au stat diferit pentru Joshua. Fiind rezident în Marea Britanie și luptând pe teritoriul american, el a fost supus unui regim de impozitare dublă. În SUA, veniturile sale au fost taxate la nivel federal cu până la 37%, ceea ce a însemnat o reținere directă de peste 30 de milioane de dolari. Chiar dacă Florida nu percepe impozit de stat pe venit, acest aspect nu a diminuat semnificativ pierderile.

Ulterior, suma rămasă a fost impozitată și în Regatul Unit, unde cota maximă de impozit pe venit ajunge la 45%, la care se adaugă contribuțiile sociale. Chiar dacă taxarea britanică s-a aplicat doar pe venitul deja diminuat, specialiștii estimează că Joshua a rămas, în cele din urmă, cu aproximativ 48 de milioane de dolari din suma inițial promisă.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
observatornews.ro
image
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Declin demografic accelerat în România. Țara a ajuns la nivelul populației de acum aproape 50 de ani
playtech.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV! Iubitul Rodică Stănoiu aruncă BOMBA. Cum a MURIT, de fapt, fosta ministră: ‘Eram în bucătărie și...’
romaniatv.net
image
Anunț oficial cu privire la salariul minim. Cine va suporta noile taxe
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop rune 24–27 decembrie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie, ce schimbări se produc de Crăciun. Taurii primesc runa abundenței, transformare profundă pentru Fecioare
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Sabinei, tânăra care și-a închis afacerea și a decis să plece din țară: „Nu de bani e problema, am mașină și apartament”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
„Nici măcar nu eram grasă!” Kate Winslet, sfătuită să se mulțumească cu roluri de „fată grasă”, la începutul carierei

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?