Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari, după victoria cu Jake Paul. Unde au dispărut banii pugilistului britanic

Deși se vorbea despre un câștig uriaș de 91 de milioane de dolari, Anthony Joshua a rămas cu mult mai puțini bani după confruntarea cu Jake Paul.

În urma duelului disputat în Statele Unite, britanicul a încasat efectiv sub 50 de milioane de dolari, suma fiind drastic redusă de impozite aplicate în două țări diferite. În final, venitul său net a ajuns la aproximativ jumătate din cel obținut de adversarul american.

Meciul dintre fostul campion mondial la categoria grea și Jake Paul, devenit boxer după succesul din online, a fost un adevărat fenomen financiar. Evenimentul, transmis de Netflix, a generat o bursă totală estimată la 184 de milioane de dolari, împărțită în mod egal între cei doi protagoniști, cel puțin la nivel teoretic.

Anthony Joshua made $91M from his fight with Jake Paul but he’s going home with $48M after taxes from both UK and US I’m mad on his behalf pic.twitter.com/wxzmQBHAkJ — Big Chops (@iamBigChops) December 22, 2025

USA a reținut peste 30 milioane de dolari din câștigul britanicului

În practică însă, lucrurile au stat diferit pentru Joshua. Fiind rezident în Marea Britanie și luptând pe teritoriul american, el a fost supus unui regim de impozitare dublă. În SUA, veniturile sale au fost taxate la nivel federal cu până la 37%, ceea ce a însemnat o reținere directă de peste 30 de milioane de dolari. Chiar dacă Florida nu percepe impozit de stat pe venit, acest aspect nu a diminuat semnificativ pierderile.

Ulterior, suma rămasă a fost impozitată și în Regatul Unit, unde cota maximă de impozit pe venit ajunge la 45%, la care se adaugă contribuțiile sociale. Chiar dacă taxarea britanică s-a aplicat doar pe venitul deja diminuat, specialiștii estimează că Joshua a rămas, în cele din urmă, cu aproximativ 48 de milioane de dolari din suma inițial promisă.