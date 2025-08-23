search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
Cifre oficiale: Rusia a pierdut peste 1 milion de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a pierdut 1.075.160 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei. 

Militarui ruși pe frontul ucrainean FOTO: Adevărul
Militarui ruși pe frontul ucrainean FOTO: Adevărul

Rusia a pierdut 1.075.160 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 22 august, scrie Kyivindependent.

Numărul include și cele 840 de victime suferite de forțele ruse pe 21 august 2025.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.129 de tancuri, 23.164 de vehicule blindate de luptă, 59.512 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.858 sisteme de artilerie, 1.472 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.210 sisteme de apărare aeriană, 422 avioane, 340 elicoptere, 52.935 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

Numai în ultimele cinci luni Rusia a pierdut peste 200.000 de soldați. 

Rusia

