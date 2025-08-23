Cifre oficiale: Rusia a pierdut peste 1 milion de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut 1.075.160 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Numărul include și cele 840 de victime suferite de forțele ruse pe 21 august 2025.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.129 de tancuri, 23.164 de vehicule blindate de luptă, 59.512 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.858 sisteme de artilerie, 1.472 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.210 sisteme de apărare aeriană, 422 avioane, 340 elicoptere, 52.935 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

Numai în ultimele cinci luni Rusia a pierdut peste 200.000 de soldați.