Colindele și tradițiile autentice ale Zonei Codru, din Județul Satu Mare, au fost celebrate duminică, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, printr-un program artistic susținut de Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, la invitația președintelui Nicușor Dan.

„Pentru aceste ansambluri, acest eveniment a marcat prima participare oficială desfășurat la reședința prezidențială, prilej cu care publicul a putut asculta colinde, obiceiuri și melodii tradiționale reprezentative pentru Zona Codru.La eveniment au participat copii, tineri și adulți, membri ai Ansamblului Folcloric „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, alături de coordonatori și însoțitori din județul Satu Mare. Coordonarea artistică a fost asigurată de Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, iar din grup nu a lipsit nici Emilia Zamfira Grosoș, distinsă cu titlul de Tezaur Uman Viu – o personalitate emblematică pentru tradițiile populare”, se arată pe pagina de Facebook a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.



Imaginile cu Nicușor Dan, partenera sa, Mirabela Grădinaru și mezinii familiei prezidențiale, alături de colindători, postate luni, pe aceeași pagină, au primit mii de aprecieri și au fost distribuite, până miercuri, de peste 500 de ori.

„Sunt mândru că acest efort este recunoscut la cel mai înalt nivel”

Alături de colindători s-a aflat și Iosif Ciunterei, cunoscut drept „Iosif pe Coclauri”, etnolog și promotor activ al culturii tradiționale românești, cunoscut pentru proiectele sale de redescoperire și valorificare a obiceiurilor satului românesc prin emisiuni, documentări și interacțiuni directe cu comunitățile locale.

„Este o emoție aparte să revin la Palatul Cotroceni cu tradițiile noastre. Fiecare participare este o confirmare a muncii continue pe care o desfășurăm pentru păstrarea și promovarea folclorului autentic al Zonei Codru. Sunt mândru că acest efort este recunoscut la cel mai înalt nivel, iar sătmărenii noștri duc mai departe zestrea culturală cu respect și bucurie”, a declarat Robert Laszlo, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.