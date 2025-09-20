„Epidemie ascunsă” în armata lui Putin. Soldații ruși infectați cu HIV sau hepatită poartă brățări pentru a-și marca boala

Rusia a format unități din soldați infectați cu HIV, hepatită și alte boli și i-a trimis în luptă, au declarat experți militari ucraineni. Soldații din aceste unități poartă brățări care îi marchează ca fiind bolnavi și au fost văzuți pe linia frontului din jurul Pokrovskului, un centru logistic cheie din estul Ucrainei, care a fost în centrul unui atac prelungit și sângeros din partea Kremlinului.

„Există în prezent informații că aceste unități participă la lupte în ceea ce este în prezent cel mai fierbinte loc-Pokrovsk”, a declarat Dmitro Jmailo, director executiv al Centrului Ucrainean de Securitate și Cooperare (USCC), un think tank ucrainean cu legături strânse cu armata, scrie The Telegraph.

Potrivit sursei citate, formarea acestor unități în cadrul armatei ruse este cel mai recent semn al unei crize sanitare care se adâncește, cu cazuri de HIV, hepatită și tuberculoză în creștere vertiginosă în rândul trupelor lui Vladimir Putin.

„Epidemie ascunsă” afectează trupele din Ucraina

O unitate rusă a suferit recent și ea o epidemie de febră hemoragică mortală, care provoacă sângerări oculare între cei contractați, iar chiar și presa rusă, strict controlată, a început să relateze despre o „epidemie ascunsă” de boli care afectează trupele din Ucraina.

Așa-numitele „unități infectate” au fost formate în cadrul regimentelor de pușcași motorizați 1435 și 1437 ale Rusiei, formațiuni relativ noi care fac parte din brigăzile de pușcași motorizați 27 și, respectiv, 15.

Potrivit USCC, unitățile au participat la tentative de a lua cu asalt Pokrovsk dinspre sud și sud-vest. Soldați din unități au fost, de asemenea, observați în timp ce încercau să se infiltreze în oraș prin satul Zvirove.

Înainte de a fi trimise pe linia frontului în Porovsk, unitățile au primit antrenament în Ucraina ocupată, inclusiv în Herson și Zaporijia, precum și în Crimeea, a declarat dl Jmailo.

„Unitățile infectate sunt echipate similar cu alte unități militare rusești. De fapt, nivelul lor de aprovizionare este identic și destul de scăzut”, a declarat dl Jmailo pentru The Telegraph.

Singura diferență față de personalul militar „sănătos” al Federației Ruse constă în diversele marcaje ale celor infectați – și anume prezența unor „bandaje speciale.”

Un soldat ucrainean care se întorsese recent dintr-o misiune de lângă Pokrovsk a declarat pentru The Telegraph că el și camarazii săi au întâlnit soldați inamici care purtau banderolele caracteristice.

Rusia a fost acuzată de mult timp că recrutează soldați bolnavi ca modalitate de a-și reînnoi rândurile după ce a suferit pierderi mari.

În 2022, grupul de mercenari Wagner a început să recruteze prizonieri cu HIV și hepatită pentru roluri de risc ridicat în prima linie, accesul la medicamente antivirale fiind oferit ca formă de plată. Se crede că aproximativ 100 de bărbați au fost recrutați dintr-o colonie penală din regiunea Leningrad, cei cu HIV primind brățări roșii și cei cu hepatită albe.

Dar formarea unor astfel de unități în cadrul armatei regulate ruse este o dovadă că practica devine din ce în ce mai sistematică și oficială, spun experții.

În octombrie anul trecut, agenția de informații pentru apărare GUR din Ucraina a susținut că ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a emis în secret un ordin de eliminare a hepatitei C de pe lista bolilor care interzic serviciul militar, pentru a permite miilor de condamnați infectați să se ofere voluntari pentru război.

HIV, la fel ca hepatita B și C, se răspândește prin contactul cu sânge și fluide corporale infectate.

„Nu există nimic interzis”

Ratele de HIV au crescut vertiginos în rândul trupelor ruse din Ucraina - numărul soldaților purtători ai virusului fiind de 20 de ori mai mare la sfârșitul anului 2023 decât la începutul războiului, potrivit unei analize a Centrului Carnegie.

Se crede că mai mulți factori stau la baza exploziei bolilor, inclusiv apelarea la droguri de către soldați.

Dl. Zhmailo a declarat că utilizarea instrumentelor medicale nesterilizate de către medicii ruși, în special reutilizarea seringilor pentru anestezie, a contribuit la răspândirea HIV.

Însă prezența atâtor soldați bolnavi pe câmpul de luptă reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru forțele Ucrainei, spun experții.

„Prezența rușilor bolnavi pe câmpul de luptă poate exercita o anumită presiune morală și psihologică din cauza contactului strâns cu un astfel de inamic și, de asemenea, obligă armata ucraineană să fie mai precaută și să aibă grijă de sănătatea și siguranța lor”, a explicat dl Jmailo.

Hepatita, care provoacă inflamația ficatului și poate provoca insuficiența organului, este deosebit de periculoasă în contextul unui război. Chiar și după moartea unei persoane, există posibilitatea infectării prin sângele rămas pe corp și arme.

În mod similar, HIV poate supraviețui în sânge și fluide corporale timp de câteva ore după moartea unei persoane.

Soldații ucraineni care servesc în jurul orașului Pokrovsk nu au primit încă îndrumări cu privire la modul de abordare a soldaților ruși răniți care poartă banderole sau cu privire la modul de protejare de o potențială contaminare cu fluide corporale, conform The Telegraph.

amish de Bretton-Gordon, fost colonel al armatei britanice și expert în arme chimice, a declarat că desfășurarea soldaților bolnavi a fost o dovadă a disperării lui Putin de a captura Pokrovsk. Orașul se află pe un drum cheie folosit de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi estice asediate, inclusiv Chasiv Yar și Kostiantynivka, și găzduiește singura uzină din țară care produce cărbune cocsificabil pentru industria siderurgică. Acesta este asediat încă din vară.

„Nu este nimic interzis - Putin este hotărât să continue să lupte în acest fel”, a spus Bretton-Gordon.

Cred că a crezut întotdeauna că, dacă poate rezista mai mult decât Ucraina și aliații săi, va triumfa în cele din urmă. Aruncarea oamenilor în mașina de tocat carne face parte din această strategie, iar Pokrovsk este mașina de tocat carne”, a adăugat el.

Deși războaiele nu se câștigă doar pe câmpul de luptă, ele „se pierd și în spitale, în punctele de ajutorare pe teren și în capacitatea unei armate de a-și menține trupele sănătoase și în stare de luptă”, a spus el.

„În acest moment, armata rusă pierde nu doar sânge, ci și capacități. Sănătatea precară, planificarea deficitară și pregătirea deficitară se dovedesc la fel de mortale ca orice armă furnizată de Occident”, a spus Bretton-Gordon.