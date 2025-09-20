search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Epidemie ascunsă” în armata lui Putin. Soldații ruși infectați cu HIV sau hepatită poartă brățări pentru a-și marca boala

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a format unități din soldați infectați cu HIV, hepatită și alte boli și i-a trimis în luptă, au declarat experți militari ucraineni. Soldații din aceste unități poartă brățări care îi marchează ca fiind bolnavi și au fost văzuți pe linia frontului din jurul Pokrovskului, un centru logistic cheie din estul Ucrainei, care a fost în centrul unui atac prelungit și sângeros din partea Kremlinului. 

Soldați ruși FOTO: Profimedia
Soldați ruși FOTO: Profimedia

„Există în prezent informații că aceste unități participă la lupte în ceea ce este în prezent cel mai fierbinte loc-Pokrovsk”, a declarat Dmitro Jmailo, director executiv al Centrului Ucrainean de Securitate și Cooperare (USCC), un think tank ucrainean cu legături strânse cu armata, scrie The Telegraph.

Potrivit sursei citate, formarea acestor unități în cadrul armatei ruse este cel mai recent semn al unei crize sanitare care se adâncește, cu cazuri de HIV, hepatită și tuberculoză în creștere vertiginosă în rândul trupelor lui Vladimir Putin.

 „Epidemie ascunsă” afectează trupele din Ucraina

O unitate rusă a suferit recent și ea o epidemie de febră hemoragică mortală, care provoacă sângerări oculare între cei contractați, iar chiar și presa rusă, strict controlată, a început să relateze despre o „epidemie ascunsă” de boli care afectează trupele din Ucraina.

Așa-numitele „unități infectate” au fost formate în cadrul regimentelor de pușcași motorizați 1435 și 1437 ale Rusiei, formațiuni relativ noi care fac parte din brigăzile de pușcași motorizați 27 și, respectiv, 15.

Potrivit USCC, unitățile au participat la tentative de a lua cu asalt Pokrovsk dinspre sud și sud-vest. Soldați din unități au fost, de asemenea, observați în timp ce încercau să se infiltreze în oraș prin satul Zvirove.

Înainte de a fi trimise pe linia frontului în Porovsk, unitățile au primit antrenament în Ucraina ocupată, inclusiv în Herson și Zaporijia, precum și în Crimeea, a declarat dl Jmailo.

„Unitățile infectate sunt echipate similar cu alte unități militare rusești. De fapt, nivelul lor de aprovizionare este identic și destul de scăzut”, a declarat dl Jmailo pentru The Telegraph.  

Singura diferență față de personalul militar „sănătos” al Federației Ruse constă în diversele marcaje ale celor infectați – și anume prezența unor „bandaje speciale.”

Un soldat ucrainean care se întorsese recent dintr-o misiune de lângă Pokrovsk a declarat pentru The Telegraph că el și camarazii săi au întâlnit soldați inamici care purtau banderolele caracteristice.

Rusia a fost acuzată de mult timp că recrutează soldați bolnavi ca modalitate de a-și reînnoi rândurile după ce a suferit pierderi mari.

În 2022, grupul de mercenari Wagner a început să recruteze prizonieri cu HIV și hepatită pentru roluri de risc ridicat în prima linie, accesul la medicamente antivirale fiind oferit ca formă de plată. Se crede că aproximativ 100 de bărbați au fost recrutați dintr-o colonie penală din regiunea Leningrad, cei cu HIV primind brățări roșii și cei cu hepatită albe.

Citește și: Zelenski a dezvăluit pierderile Rusiei, comparativ cu cele ale Ucrainei, într-o singură zi de luptă

Dar formarea unor astfel de unități în cadrul armatei regulate ruse este o dovadă că practica devine din ce în ce mai sistematică și oficială, spun experții.

În octombrie anul trecut, agenția de informații pentru apărare GUR din Ucraina a susținut că ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a emis în secret un ordin de eliminare a hepatitei C de pe lista bolilor care interzic serviciul militar, pentru a permite miilor de condamnați infectați să se ofere voluntari pentru război.

HIV, la fel ca hepatita B și C, se răspândește prin contactul cu sânge și fluide corporale infectate.

„Nu există nimic interzis”

Ratele de HIV au crescut vertiginos în rândul trupelor ruse din Ucraina - numărul soldaților purtători ai virusului fiind de 20 de ori mai mare la sfârșitul anului 2023 decât la începutul războiului, potrivit unei analize a Centrului Carnegie.

Se crede că mai mulți factori stau la baza exploziei bolilor, inclusiv apelarea la droguri de către soldați.

Dl. Zhmailo a declarat că utilizarea instrumentelor medicale nesterilizate de către medicii ruși, în special reutilizarea seringilor pentru anestezie, a contribuit la răspândirea HIV.

Însă prezența atâtor soldați bolnavi pe câmpul de luptă reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru forțele Ucrainei, spun experții.

„Prezența rușilor bolnavi pe câmpul de luptă poate exercita o anumită presiune morală și psihologică din cauza contactului strâns cu un astfel de inamic și, de asemenea, obligă armata ucraineană să fie mai precaută și să aibă grijă de sănătatea și siguranța lor”, a explicat dl Jmailo.

Hepatita, care provoacă inflamația ficatului și poate provoca insuficiența organului, este deosebit de periculoasă în contextul unui război. Chiar și după moartea unei persoane, există posibilitatea infectării prin sângele rămas pe corp și arme.  

În mod similar, HIV poate supraviețui în sânge și fluide corporale timp de câteva ore după moartea unei persoane.  

Soldații ucraineni care servesc în jurul orașului Pokrovsk nu au primit încă îndrumări cu privire la modul de abordare a soldaților ruși răniți care poartă banderole sau cu privire la modul de protejare de o potențială contaminare cu fluide corporale, conform The Telegraph.

amish de Bretton-Gordon, fost colonel al armatei britanice și expert în arme chimice, a declarat că desfășurarea soldaților bolnavi a fost o dovadă a disperării lui Putin de a captura Pokrovsk. Orașul se află pe un drum cheie folosit de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi estice asediate, inclusiv Chasiv Yar și Kostiantynivka, și găzduiește singura uzină din țară care produce cărbune cocsificabil pentru industria siderurgică. Acesta este asediat încă din vară.

Citește și: Cifre oficiale: Rusia a pierdut peste 1 milion de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022

„Nu este nimic interzis - Putin este hotărât să continue să lupte în acest fel”, a spus Bretton-Gordon.

Cred că a crezut întotdeauna că, dacă poate rezista mai mult decât Ucraina și aliații săi, va triumfa în cele din urmă. Aruncarea oamenilor în mașina de tocat carne face parte din această strategie, iar Pokrovsk este mașina de tocat carne”, a adăugat el.  

Deși războaiele nu se câștigă doar pe câmpul de luptă, ele „se pierd și în spitale, în punctele de ajutorare pe teren și în capacitatea unei armate de a-și menține trupele sănătoase și în stare de luptă”, a spus el.

„În acest moment, armata rusă pierde nu doar sânge, ci și capacități. Sănătatea precară, planificarea deficitară și pregătirea deficitară se dovedesc la fel de mortale ca orice armă furnizată de Occident”, a spus Bretton-Gordon.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
stirileprotv.ro
image
Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un produs care costă doar câțiva lei
fanatik.ro
image
Câți oameni au fugit din „raiul comunist” al lui Ceaușescu, simpatizat acum de 50% dintre români. Cetățenii prinși erau umiliți în adunări publice și înfundau pușcăria
libertatea.ro
image
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
O româncă a fost aproape să dărâme ”Zidul Chinezesc”: ”E greu”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil despre ordinea succesorală
playtech.ro
image
Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și a stârnit hohote de râs
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Noua ”regină”: milioane de vizualizări
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear gratis pentru români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
click.ro
image
Insula din Grecia care ascunde un pericol uriaș. Mai mulți români trag un semnal de alarmă: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
click.ro
image
Pe ce sumă uriașă a apărut goală Andreea Antonescu în revista cu „iepurași”: „Puteai cumpăra cinci garsoniere”. De ce Andreea Bălan a refuzat cei 20.000 de dolari?
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Filmul spectaculos care a cucerit topul Netflix la început de toamnă. Are o poveste diferită și te ține lipit de televizor
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?