MAI propune abrogarea articolului care permite urmașilor polițiștilor decedați să rămână chiriași în locuințele de serviciu. Anunțul Europol

Sindicatul Europol avertizează că Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a pus în dezbatere publică un proiect care abrogă posibilitatea ca familiile poliţiştilor decedaţi să rămână în chirie în locuinţele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziţiona.

„La data de 18.12.2025, pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne a fost pus în Transparenţă decizională proiectul Legii privind unele măsuri referitoare la locuințele de serviciu pentru unele categorii de personal din sistemul public, precum şi expunerea de motive care a stat la baza elaborării acestuia.

Conform Legii nr. 562/2004 (...), aflată în prezent în vigoare, poliţiştii pensionari îşi puteau păstra calitatea de chiriaşi ai locuinţelor de serviciu, precum şi urmaşii acestora (în cazul în care titularii contractelor de închiriere erau decedaţi), iar veniturile nu le permiteau cumpărarea locuinţelor de serviciu”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Aceştia explică că prevederea există în Articolul 6 din Legea nr. 562/2004 – „În situaţia în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile prevăzute la art. 3, aceştia îşi pot păstra calitatea de chiriaş”.

Potrivit Europol, în proiectul de act normativ postat în Transparenţă decizională, ai cărui iniţiatori sunt Ministerul Apărării Naţionale, MAI şi Ministerul Justiţiei, articolul 6 din Legea nr. 562/2004 va fi abrogat.

„Practic, Cătălin Predoiu, fără vreo perioadă de tranziţie, va arunca efectiv în stradă urmaşii poliţiştilor decedaţi care din cauza veniturilor mici nu vor putea să achiziţioneze locuinţa de serviciu în condiţiile art. 3 din lege.

În concret, în baza modificărilor ce urmează a fi implementate prin proiectul de lege, tocmai categoriile de persoane vulnerabile vor avea de suferit care nu ar avea posibilitatea închirierii unei locuinţe la preţurile practicate în prezent pe piaţa imobiliară”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia afirmă că nu sunt „luxuriante”, ci multe se află „în stare deplorabilă”.

Sindicaliştii publică imagini dintr-o astfel de locuinţă de serviciu.

„Poliţiştii au fost nevoiţi să le zugrăvească şi să le utileze cu mobilier pentru a-şi crea condiţii decente, costurile fiind suportate integral de către aceştia din veniturile proprii”, a mai transmis Sindicatul Europol.