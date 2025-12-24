Omenirea ar putea ajunge într-o lume fără cacao în câțiva ani. Ce plantă ar putea salva industria ciocolatei: gustul este similar, dar nu identic

Producția globală de cacao a înregistrat un declin uriaș în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice, iar specialiștii avertizează că, până în 2050, ciocolata ar putea deveni un produs rar sau chiar ar putea dispărea. O posibilă soluție vine însă din partea cercetătorilor, care testează roșcovul ca alternativă viabilă la cacao.

Aproximativ 60% din producția mondială de cacao provine din Africa de Vest, în special din Coasta de Fildeș și Ghana. Regiunile, caracterizate în mod tradițional de un climat umed, se confruntă tot mai des cu temperaturi ridicate, ploi abundente urmate de perioade scurte de secetă. Aceste condiții afectează grav culturile de cacao, conform Euronews.

În ultimii doi ani, producția globală de cacao s-a prăbușit cu până la 40%, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale prețurilor ciocolatei, la niveluri nemaiîntâlnite din anii ’70.

Experții avertizează că, în lipsa unor soluții rapide, omenirea ar putea ajunge într-o „lume fără cacao” în următoarele decenii.

Principalul factor care afectează culturile de cacao este încălzirea globală. Cercetătorii explică faptul că, pentru fiecare creștere cu 1 grad Celsius a temperaturii aerului, atmosfera poate reține cu aproximativ 7% mai multă umiditate, favorizând ploi intense, eroziunea solului și apariția bolilor fungice, potrivit Institutului Salata pentru Climă și Sustenabilitate de la Universitatea Harvard.

În acest context, oamenii de știință de la Universitatea Națională din Singapore caută alternative sustenabile la cacao și și-au îndreptat atenția către roșcov. Planta, cultivată în special în regiunea mediteraneană, este extrem de rezistentă la secetă și temperaturi ridicate, având nevoie de foarte puțină apă pentru a se dezvolta.

După prăjire, roșcovul dezvoltă o aromă asemănătoare cu cea a fructelor de cacao, însă gustul nu este încă identic. Pentru a-l apropia de aroma ciocolatei, cercetătorii au dezvoltat două tehnici bazate pe tratamente enzimatice, care intensifică amăreala și dulceața, fără a apela la substanțe chimice agresive.

Specialiștii susțin că îmbunătățirea aromei ar putea încuraja industria alimentară să utilizeze roșcovul în produse precum batoanele de ciocolată, pudra de cacao și alte produse similare. Adoptată pe scară largă, această soluție ar putea reduce semnificativ dependența de cacao și ar face lanțurile de aprovizionare mai rezistente la schimbările climatice.

„Cercetarea noastră nu se referă doar la reproducerea aromei de cacao – este vorba despre diversificarea ingredientelor pe care le folosim pentru a crea alternative la ciocolată”, a declarat Manfred Ku, autorul principal al studiului.