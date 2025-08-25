search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Erou de război rus, prins într-o schemă șocantă de fraudă. Soldații își provocau răni ca să primească despăgubiri

0
0
Publicat:

Unul dintre cei mai decorați „eroi” ai armatei ruse a fost demascat ca lider al unei fraude șocante. Soldați de elită își provocau răni intenționat, inclusiv comandantului lor, pentru a încasa despăgubiri.

Locotenent-colonelul Konstantin Frolov a fost demascat ca liderul unei fraude FOTO: X
Locotenent-colonelul Konstantin Frolov a fost demascat ca liderul unei fraude FOTO: X

Unul dintre cei mai decorați ofițeri ai armatei ruse, locotenent-colonelul Konstantin Frolov, a fost demascat ca liderul unei fraude. Soldați din unitatea sa de elită ar fi simulat răni de luptă, împușcându-se între ei sau chiar pe comandant, pentru a obține despăgubiri în valoare de milioane de dolari.

De la „erou” la învinuit pentru fraudă

Potrivit anchetatorilor citați de publicația rusă Kommersant, Frolov, poreclit „Călăul” pentru abilitățile sale de lunetist, nu doar că și-ar fi inventat faptele eroice, ci și-ar fi coordonat subordonații într-o schemă prin care au sustras aproape 2,5 milioane de dolari. Printre cei implicați ar figura și un fost comandant de brigadă, Artem Gorodilov.

Cel puțin 35 de ofițeri din Brigada 83 de Asalt Aerian a Gărzii Separate, una dintre cele mai prestigioase unități ale armatei ruse, ar fi evitat luptele și ar fi încasat câte aproximativ 40.000 de dolari fiecare, relatează presa rusă.

Distincții câștigate pe baza unor răni înscenate

De-a lungul celor trei ani de război declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, Frolov s-a lăudat public că a supraviețuit la cinci răni minore și două grave. Acestea i-au adus patru „Ordine ale Curajului”, una dintre cele mai înalte distincții militare din Rusia și două medalii suplimentare pentru vitejie.

Anchetatorii susțin însă că toate aceste răni au fost înscenate. Potrivit Kommersant, Frolov a recunoscut că le-a ordonat soldaților să-l împuște intenționat, dar fără să-i fie atinse organele vitale.

Arestări și noi acuzații

Scandalul a izbucnit vara trecută, după ce un denunțător a alertat autoritățile. Frolov a fost arestat în iunie 2024, iar o lună mai târziu și Gorodilov a ajuns în arest. Ambii sunt acuzați oficial de fraudă.

În plus, anchetatorii au descoperit că Frolov ar fi păstrat ilegal trei pistoale capturate, o mitralieră, încărcătoare cu muniție, mine și grenade. El este acum acuzat și de luare de mită, precum și de trafic ilegal de arme și muniție.

În cazul lui Artem Gorodilov, procurorii au formulat acuzații de fraudă „la scară deosebit de mare”, mai scrie Kommersant.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
gandul.ro
image
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
fanatik.ro
image
„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului
libertatea.ro
image
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu persoane vaccinate anti-Covid
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Noi detalii teribile ies la iveală despre accidentul din Masivul Iezer. Ce s-a întâmplat de fapt cu mașina înainte să cadă în prăpastie. Detalii tulburătoare
playtech.ro
image
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Scade numărul de zile libere. Cine sunt salariații care se odihni mai puțin
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!