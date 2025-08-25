Erou de război rus, prins într-o schemă șocantă de fraudă. Soldații își provocau răni ca să primească despăgubiri

Unul dintre cei mai decorați „eroi” ai armatei ruse a fost demascat ca lider al unei fraude șocante. Soldați de elită își provocau răni intenționat, inclusiv comandantului lor, pentru a încasa despăgubiri.

Unul dintre cei mai decorați ofițeri ai armatei ruse, locotenent-colonelul Konstantin Frolov, a fost demascat ca liderul unei fraude. Soldați din unitatea sa de elită ar fi simulat răni de luptă, împușcându-se între ei sau chiar pe comandant, pentru a obține despăgubiri în valoare de milioane de dolari.

De la „erou” la învinuit pentru fraudă

Potrivit anchetatorilor citați de publicația rusă Kommersant, Frolov, poreclit „Călăul” pentru abilitățile sale de lunetist, nu doar că și-ar fi inventat faptele eroice, ci și-ar fi coordonat subordonații într-o schemă prin care au sustras aproape 2,5 milioane de dolari. Printre cei implicați ar figura și un fost comandant de brigadă, Artem Gorodilov.

Cel puțin 35 de ofițeri din Brigada 83 de Asalt Aerian a Gărzii Separate, una dintre cele mai prestigioase unități ale armatei ruse, ar fi evitat luptele și ar fi încasat câte aproximativ 40.000 de dolari fiecare, relatează presa rusă.

Distincții câștigate pe baza unor răni înscenate

De-a lungul celor trei ani de război declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, Frolov s-a lăudat public că a supraviețuit la cinci răni minore și două grave. Acestea i-au adus patru „Ordine ale Curajului”, una dintre cele mai înalte distincții militare din Rusia și două medalii suplimentare pentru vitejie.

Anchetatorii susțin însă că toate aceste răni au fost înscenate. Potrivit Kommersant, Frolov a recunoscut că le-a ordonat soldaților să-l împuște intenționat, dar fără să-i fie atinse organele vitale.

Arestări și noi acuzații

Scandalul a izbucnit vara trecută, după ce un denunțător a alertat autoritățile. Frolov a fost arestat în iunie 2024, iar o lună mai târziu și Gorodilov a ajuns în arest. Ambii sunt acuzați oficial de fraudă.

În plus, anchetatorii au descoperit că Frolov ar fi păstrat ilegal trei pistoale capturate, o mitralieră, încărcătoare cu muniție, mine și grenade. El este acum acuzat și de luare de mită, precum și de trafic ilegal de arme și muniție.

În cazul lui Artem Gorodilov, procurorii au formulat acuzații de fraudă „la scară deosebit de mare”, mai scrie Kommersant.