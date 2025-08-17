Video Avioane F-35 americane au escortat aeronava lui Putin la plecarea din Alaska, se laudă Kremlinul

Kremlinul a anunțat că avioane de vânătoare F-35 americane au escortat aeronava președintelui rus Vladimir Putin la plecarea din Alaska, pe 16 august, după întâlnirea acestuia cu președintele SUA, Donald Trump.

„Avioane de luptă americane au escortat avionul președintelui rus în drumul său din Alaska spre Rusia”, a scris Kremlinul pe Telegram, însoțind mesajul de imaginile video, informează Kyin Independent.

Prima vizită a lui Putin în SUA după opt ani

Summitul din 15 august a marcat prima vizită a lui Putin în Statele Unite din 2015 și a reprezentat o rupere a izolării internaționale impuse Moscovei după invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022. În timpul vizitei, liderul rus a fost întâmpinat cu covor roșu, primire care a fost ulterior promovată pe rețelele sociale de oficiali de rang înalt de la Moscova. Pe parcursul întâlnirii, Putin a părut vizibil încurajat.

Avioanele de vânătoare din imagini sunt F-35 americane, aparate supersonice de ultimă generație, produse de Lockheed Martin. Codul „AK” inscripționat pe coada aeronavelor indică faptul că acestea sunt staționate la baze ale Forțelor Aeriene ale SUA din Alaska.

Summit fără acord de pace, dar cu semnificații diplomatice majore

Întâlnirea dintre Trump și Putin nu a adus niciun acord pentru încheierea războiului din Ucraina. În schimb, a fost percepută ca un pas important în reintegrarea Rusiei în diplomația globală - o victorie simbolică pentru Putin, atât pe plan intern, cât și internațional. De la începutul invaziei, liderul de la Kremlin fusese izolat pe scena mondială, limitându-și deplasările la aliați apropiați și parteneri regionali precum China, Iran sau Coreea de Nord, evitând capitalele occidentale.

Situația sa diplomatică s-a complicat și mai mult după ce Curtea Penală Internațională (CPI) a emis, în martie 2023, un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzându-l de deportarea a mii de copii ucraineni din teritoriile ocupate. Statele Unite nu sunt printre cele 125 de țări semnatare ale CPI și, prin urmare, nu aveau obligația de a-l aresta pe președintele rus pe teritoriul lor.

Reintegrarea Rusiei în diplomația globală

Reintegrarea Rusiei a început odată cu preluarea mandatului de către Donald Trump, pe 20 ianuarie 2025. La câteva săptămâni după inaugurare, cei doi lideri au avut prima convorbire telefonică, punând capăt blocajului diplomatic existent în timpul președinției lui Joe Biden.

Trump a caracterizat întâlnirea din 15 august cu Putin drept „10 din 10”, chiar dacă nu s-au semnat acorduri de pace. „Am căzut de acord pe multe puncte și am făcut pași înainte spre o înțelegere, inclusiv în privința unor schimburi teritoriale și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina”, a declarat președintele american.

În context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump la Washington, pe 18 august, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia, după o convorbire telefonică purtată de cei doi pe 16 august.