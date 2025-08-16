Volodimir Zelenski: „Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Casa Albă”. Ce spune liderul Ucrainei despre pacea cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că intenționează să se întâlnească cu Trump la Washington luni, după summitul acestuia cu Putin.

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu efort maxim pentru a atinge pacea”, a declarat Zelenski sâmbătă pe X.

„Am avut o convorbire lungă și substanțială cu președintele Statelor Unite Am început cu discuții unu-la-unu, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai bine de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de discuție bilaterală cu președintele Trump.

Ucraina reafirmă disponibilitatea sa de a depune toate eforturile pentru a atinge pacea. Președintele Trump ne-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte discutate. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației” a scris președintele Ucrainei.

Ucraina susține propunerea lui Trump pentru un summit SUA-Ucraina-Rusia

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina susține inițiativa președintelui Trump de a organiza o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia, apreciind că un astfel de format este adecvat pentru discutarea directă a problemelor-cheie la nivel de lideri.

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o reuniune trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri și că un format trilateral este potrivit pentru acest lucru.

Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încheierea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație” a declarat Zelensky.

Zelensky vrea ca europenii să fie implicați în fiecare etapă a negocierilor

„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura împreună, alături de America, garanții de securitate fiabile. De asemenea, am discutat semnale pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ajută.” a încheiat președintele Ucrainei.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat jurnaliștilor că Trump a avut o convorbire „îndelungată” cu președintele ucrainean Zelenskyy în timpul zborului înapoi spre Washington, iar acum discută la telefon cu liderii NATO, potrivit agențiilor de presă și jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, potrivit theguardian.com