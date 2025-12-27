Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare ruse. Programul se va derula în perioada 2027–2036

Planul de dezvoltare a forțelor armate ale Federației Ruse prevede modernizarea triadei nucleare în următorii ani, a anunțat Kremlinul. O atenție deosebită va fi acordată, printre altele, îmbunătățirii capacităților forțelor terestre și creșterii potențialului de export al armelor și echipamentelor militare rusești.

Potrivit unui raport analizat vineri de președintele rus Vladimir Putin împreună cu înalți oficiali ai statului, citat de EFE și Agerpres, o atenție deosebită va fi acordată îmbunătățirii capacităților forțelor terestre, menținerii și modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană, precum și creșterii potențialului de export al armelor și echipamentelor militare rusești.

Forțele Nucleare Strategice Ruse, cunoscute sub denumirea de triadă nucleară, sunt formate din rachete balistice intercontinentale capabile să transporte mai multe focoase nucleare, submarine nucleare și aviație strategică.

Conform documentului, Programul Statal de Armament va fi implementat în perioada 2027–2036. Acesta prevede, totodată, utilizarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare, inclusiv a inteligenței artificiale, în cadrul forțelor armate ruse.

În cadrul întâlnirii, Vladimir Putin a afirmat că Rusia și-a mărit producția de arme și muniții de 22 de ori în ultimii ani. Liderul de la Kremlin a subliniat că armata rusă acumulează o „experiență neprețuită” în timpul operațiunii militare din Ucraina, experiență care va defini noua structură a forțelor armate ale țării.

În luna iunie, Putin a solicitat elaborarea unui Plan Statal de Apărare până în 2036, care să țină cont de lecțiile învățate din războiul din Ucraina și de tendințele moderne în dezvoltarea armamentului la nivel global.

Potrivit președintelui rus și Statului Major General, până în prezent, aproximativ 95% din armamentul Forțelor Nucleare Strategice ale Rusiei a fost deja modernizat.

Rusia, a cărei economie este tot mai afectată de costurile războiului din Ucraina și de sancțiunile internaționale, va apela la economiile contribuabililor începând cu 2026 pentru a susține campania militară, arată o analiză realizată de EFE. În același timp, industrii-cheie se află în dificultate, iar piața internă este dominată tot mai mult de companii chineze.