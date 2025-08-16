search
Fără o încetare a focului, fără niciun acord: ce rost a avut summitul din Alaska pentru Trump, Putin și Ucraina | Analiză BBC

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au părăsit Alaska fără să ajungă la un acord pentru o încetare a focului în Ucraina. Președintele american a spus că s-au înregistrat „progrese importante”, dar nu a oferit detalii clare, recunoscând ulterior că „nu s-a ajuns la un acord”. Summitul are semnificații diferite pentru Trump, Putin și Ucraina. 

Vladimir Putin a vorbit din nou despre „cauzele profunde” ale conflictului. FOTO: AFP
Vladimir Putin a vorbit din nou despre „cauzele profunde” ale conflictului. FOTO: AFP

Trei corespondenți BBC aflați la Anchorage pentru summit au evaluat ce înseamnă acesta pentru liderii americani și ruși, precum și ce se va întâmpla în continuare în războiul din Ucraina.

Întâlnirea afectează reputația lui Trump ca negociator

Presa internațională notează că summitul din Alaska a afectat imaginea lui Trump de „negociator și pacificator”, în condițiile în care nu a obținut niciun rezultat concret, deși anterior susținea că șansele de eșec sunt de doar 25%. De cealaltă parte, Putin a declarat că s-au convenit câteva puncte care ar putea constitui o bază pentru viitoare discuții.

„Nu am ajuns acolo (n.r la un rezultat)”, a spus Trump înainte de a părăsi sala, fără a răspunde la întrebările sutelor de reporteri adunați. Pentru un om căruia îi place să se laude că este un pacificator și un negociator, se pare că Trump a părăsit Alaska fără niciuna dintre aceste calități, notează jurnaliștii de la BBC.

Deși Alaska este teritoriu american, Putin părea mai în largul său în ceea ce oficialii săi obișnuiesc să numească „America Rusă”, înainte de vânzarea acesteia către SUA în secolul al XIX-lea. Acest lucru ar putea să-l macine pe președintele american în zilele următoare, la fel ca și articolele din presă care vor prezenta acest summit ca un eșec.

Analiștii observă că nu există indicii privind o viitoare reuniune trilaterală la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În plus, rămâne de văzut dacă Trump va impune sancțiunile promise Rusiei. Liderul american a afirmat într-un interviu pentru Fox News că ar putea lua o decizie „în două-trei săptămâni”.

Putin, în centrul atenției pe scena internațională

Imediat după ce și-au spus declarațiile, președinții Vladimir Putin și Donald Trump au părăsit pupitrul, refuzând să răspundă jurnaliștilor. La fel, membrii delegației ruse au ieșit rapid din încăpere, ignorând întrebările insistente.

Gesturile transmit un semnal clar – în privința războiului din Ucraina, diferențele dintre liderul de la Kremlin și cel de la Casa Albă rămân majore. Donald Trump a cerut un armistițiu din partea Rusiei, dar Vladimir Putin nu i l-a oferit.

Atmosfera de final a fost în contrast cu cea de la începutul zilei, când soldații americani i-au întins covorul roșu lui Putin, tratându-l ca pe un oaspete de onoare.

Președintele rus a avut momentul său de glorie în scena geopolitică, împărțind scena cu liderul celei mai puternice țări din lume.

Jurnaliștii BBC se întreabă cum va reacționa Donald Trump. Liderul de la Casa Albă amenințase anterior cu o abordare mai dură: ultimatumuri, termene-limită și noi sancțiuni dacă Moscova nu acceptă încetarea focului, dar până acum nu a pus în aplicare aceste avertismente.

Ucraina, între ușurare și teamă după summitul din Anchorage

Ceea ce s-a întâmplat la Anchorage, Alaska, poate părea lipsit de importanță pentru mulți, dar la Kiev răsuflă ușurat: nu a fost anunțat niciun acord care să coste Ucraina teritorii.

Totuși, ucrainenii știu prea bine că toate înțelegerile-cheie cu Rusia au fost încălcate. Chiar dacă la summit s-ar fi ajuns la un acord, scepticismul ar fi rămas prezent.

Îngrijorarea persistă și dintr-un alt motiv: la apariția comună în fața presei, Vladimir Putin a vorbit din nou despre „cauzele profunde” ale conflictului, susținând că doar eliminarea lor ar putea aduce pacea.

Tradus din limbajul Kremlinului, mesajul este că Putin rămâne ferm pe poziție în privința obiectivului inițial al „operațiunii militare speciale”: desființarea Ucrainei ca stat independent. Trei ani și jumătate de eforturi occidentale nu l-au făcut să își schimbe planurile, iar summitul din Alaska nu face excepție.

Lunile trecute au adus o succesiune de termene-limită impuse de Occident, dar neînsoțite de consecințe reale, precum și amenințări care nu s-au concretizat. Pentru ucraineni, acest lucru echivalează cu o invitație adresată lui Putin de a-și continua agresiunea. În acest context, lipsa de progrese vizibile la Anchorage riscă să fie percepută la fel – ca o oportunitate pentru Kremlin de a continua abuzurile.

SUA

