Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
„Bătălia Sexelor”, cel mai spectaculos meci al anului. Sabalenka-Kyrgios se va juca cu teren redus și reguli speciale

Publicat:

Pe 28 decembrie, Dubaiul va fi gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale acestui an: meciul demonstrativ dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios, cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.

Nick Kyrgios vs. Aryna Sabalenka, în „Bătălia Sexelor” Foto/Reuters
Nick Kyrgios vs. Aryna Sabalenka, în „Bătălia Sexelor” Foto/Reuters

Partida va fi una neobișnuită, cu reguli adaptate special pentru a echilibra confruntarea dintre cei doi.

Deși nu a mai evoluat de mult timp în competiții oficiale, australianul este considerat favorit la pariuri, în timp ce Sabalenka, liderul mondial WTA, pornește ca provocatoare în acest duel spectaculos.

Meciul demonstrativ va avea loc în condiții speciale

Partida dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios va aduce pe teren reguli neobișnuite, menite să facă duelul cât mai echilibrat. Organizată de agenția Evolve, care îi reprezintă pe ambii sportivi, confruntarea va include modificări menite să compenseze diferențele fizice dintre jucătorii din circuitul masculin și cel feminin.

Astfel, Sabalenka va evolua pe o jumătate de teren redusă cu aproximativ 9% față de dimensiunea standard, o ajustare gândită pentru a reflecta diferențele de viteză și mobilitate. În plus, fiecare jucător va avea dreptul la un singur serviciu la începutul fiecărui punct. Această regulă a fost introdusă pentru a limita avantajul de forță al lui Kyrgios și pentru a pune accentul pe tactică, precizie și construirea punctelor, mai degrabă decât pe viteza loviturilor.

Motivul introducerii regulii cu un singur serviciu

Serviciul lui Nick Kyrgios se numără printre cele mai puternice din tenisul mondial, atingând în acest sezon viteze de până la 218 km/h la Indian Wells. Din cauza acestui avantaj considerabil, organizatorii au decis ca fiecare jucător să aibă dreptul la un singur serviciu la începutul fiecărui punct, pentru ca meciul să fie cât mai echilibrat și să pună accent pe strategie și precizie, nu doar pe forța loviturilor.

Formatul meciului și contextul jucătorilor

Partida dintre Sabalenka și Kyrgios va urma sistemul „cel mai bun din trei seturi”, iar în caz de scor egal, câștigătorul va fi decis printr-un super tie-break până la zece puncte. Aryna Sabalenka vine la acest eveniment din postura de lider mondial WTA și după ce a cucerit recent al patrulea titlu de Grand Slam, la US Open.

Nick Kyrgios, în schimb, revine pe teren după o perioadă dificilă marcată de probleme medicale, jucând doar cinci meciuri oficiale în 2025 și ocupând momentan o poziție modestă în clasamentul ATP.

Inițial, regula cu un singur serviciu nu se aplica ambilor jucători. Sabalenka ar fi urmat să beneficieze de două servicii, însă australianul a cerut modificarea regulilor. Cei doi au discutat acest aspect într-un interviu comun pentru emisiunea Piers Morgan Uncensored, ajungând la o înțelegere care să facă meciul cât mai echilibrat.

