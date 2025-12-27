Peste 51.800 de firme au fost dizolvate în 11 luni, cel mai mare număr în București și Cluj

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, faţă de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 10.341 de firme (număr în creştere cu 26,62% faţă de ianuarie-noiembrie 2024) şi în judeţele Cluj (2.904 de firme, plus 33,58%), Ilfov (2.684, plus 19,29%), Constanţa (2.510, plus 13,17%), Timiş (2.186, plus 18,87%), Braşov (1.922, plus 41,01%), Iaşi (1.918, plus 21,24%) şi Prahova (1.725, plus 34,35%), relatează Agerpres.

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 274 (plus 29,25% faţă de primele 11 luni din 2024), Covasna (298, plus 38,6%), Mehedinţi (349, plus 33,72%), Călăraşi (351, plus 17,79%), Harghita (379, plus 0,26%) şi Teleorman (387, plus 17,99%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în judeţele Maramureş (plus 55,6%), Olt (plus 52,03%), Alba (plus 49,19%), Bihor (plus 44,93%) şi Vâlcea (plus 43,73%). În niciun judeţe nu a fost consemnată scădere a numărului de dizolvări.

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 11.433 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 1,33%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 4.251 (plus 2,63%), 4.244 (plus 5,47%) şi 3.530 (plus 2,98%).

În luna noiembrie, au fost raportate 4.888 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (945) şi în judeţele Cluj (263), Timiş (257), Ilfov (245) şi Constanţa (237).