search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Putin a câștigat deja, nu numai războiul, ci și pacea. Pace care va dura foarte puțin”. Summitul din Alaska, analizat de un cunoscut istoric

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia a obținut deja un avantaj istoric, prin revenirea la logica înțelegerilor dintre marile puteri, în urma întâlnirii din Alaska, susține istoricul Mădălin Hodor.

Putin, Trump, Pace
Sursă foto: AFP

„Cea mai importantă realizare a lui Putin este revenirea la sistemul înțelegerilor între marile puteri”, a declarat Mădălin Hodor. Potrivit istoricului, Kremlinul a punctat pe două direcții majore: recunoașterea de către Trump ca partener egal, în contrast cu poziția anterioară a lui Barack Obama, care considera Rusia „o putere de mâna a doua”  și impunerea ideii că războiul nu este cu Ucraina, ci cu întregul Occident.

„Putin a susținut de la începutul invaziei din Ucraina că războiul este cu «Occidentul» și în consecință el nu are ce negocia cu Ucraina. El va tranșa cu SUA. Este o întoarcere la sistemul München 1938. Marile puteri au dreptul să împartă teritorii și să impună «țărilor mici» voința lor. Doar aceasta și Putin a câștigat deja, nu numai războiul, ci și pacea. Pace care va dura foarte puțin”, a explicat istoricul.

Trump, riscul de a repeta erorile lui Chamberlain

O altă consecință gravă, în opinia lui Hodor, este prăbușirea frontului propagandistic și moral al Europei. „Lovitura de moral și propagandă dată partenerilor europeni, pun aici și România (care mai nou nu numai că nu mai este nici pe scăunel la ușă, nu mai este deloc) este devastatoare.”

El arată că până acum guvernele occidentale au încercat să mențină sprijinul populației pentru Ucraina la un nivel acceptabil, dar „toate acestea s-au terminat de ieri. Va fi greu spre imposibil să mai convingi pe cineva să susțină Ucraina, în condițiile în care este evident spre ce se îndreaptă lucrurile”.

În ceea ce îl privește pe Donald Trump, Hodor consideră că acesta a mizat pe imaginea de negociator, dar riscă să repete erorile istorice ale premierului britanic Neville Chamberlain. „Președintele Trump a obținut și el ceva. Sau crede că a obținut. L-a adus pe Putin la negocieri și probabil vor continua. Posibil să existe un armistițiu, nu știm. (…) Dar Președintele Trump riscă să joace rolul lui Chamberlain. Cu deosebirea că măcar Chamberlain a avut o hârtie pe care a putut să o fluture pe aeroport în aplauzele mulțimii. (…) Trump nu are nici măcar o hârtie. Nu știm ce au discutat cei doi. Dar sigur a fost în sistemul «Vladimir, hai să terminăm asta. Ce vrei?» Și ce a replicat Vladimir vom vedea curând. Dar veștile nu sunt bune”, mai spune Mădălin Hodor.

Hari Bucur-Marcu: „O improvizație strategică”

În final, istoricul critică lipsa de reacție a clasei politice românești: „Cât despre ai noștri, sunt la furat ca de obicei. Așteaptă să le spună europenii ce au de făcut și zis. Care europeni așteaptă de la americani ce au de zis și făcut. Care americani așteaptă de la ruși. Ceea ce este o situație de tot râsul, dacă nu ar fi de plâns.”

Expertul în politici de securitate Hari Bucur-Marcu consideră, la rândul său, că reuniunea din Alaska a fost „doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească agresiunea sa asupra Ucrainei”. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta a subliniat că întâlnirea nu a dus la o încetare a focului, ci a reprezentat „o etapă dintr-un proces mai amplu” prin care Occidentul încearcă să determine Moscova să accepte măcar un armistițiu temporar. 

A fost evident pentru toată lumea care a urmărit evenimentele din Alaska în direct că nu s-a ajuns acolo, la convingerea rușilor, cu Putin în frunte, să oprească războiul, adică agresiunea lor asupra Ucrainei, sau măcar să înceteze focul, pentru o perioadă de timp suficientă pentru a se putea negocia configurația etapelor următoare și în final a păcii propriu-zise”, a scris Bucur-Marcu. În opinia sa, americanii au făcut tot ce era posibil pentru a permite summitul, de la demonstrații militare până la ajustarea formatului discuțiilor, însă procesul rămâne „o improvizație strategică”.

„Trebuie să recunoaștem că suntem în fața unei improvizații strategice, care nu are precedent și care se poate dezvolta într-un sens sau în celălalt, în funcție de parametri greu de anticipat”, conform lui Bucur-Marcu.

Contextul întâlnirii din Alaska

Întâlnirea Trump–Putin din Alaska a avut loc vineri, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, și a durat două ore și jumătate. Cei doi lideri au apărut împreună pe covorul roșu, în timp ce deasupra lor survolau avioane militare americane, inclusiv un bombardier stealth B-2.

Conferința de presă comună s-a încheiat fără întrebări din partea jurnaliștilor. Donald Trump a declarat că „au făcut unele progrese” și că întâlnirea a fost „extrem de productivă”, însă a subliniat că „un acord nu există până când nu este cu adevărat finalizat”. La rândul său, Vladimir Putin a afirmat că Rusia este pregătită să „lucreze la securitatea Ucrainei” și a propus ca următoarea întâlnire să aibă loc la Moscova.

Știri Externe

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Prima reacție a lui Putin după întâlnirea avută cu Trump: 'Vizita a fost utilă și oportună'
mediafax.ro
image
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul divorțului verii din România!
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Când este obligatorie taxa pe clădiri. Tot ce trebuie să știe românii despre impozitele locale și majorări
playtech.ro
image
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Reguli privind trotinetele electrice. Toți șoferii și pietonii trebuie să le știe
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!