Video Putin, surprins mișcându-și spasmodic picioarele în timp ce-și lua la revedere de la Trump

Un fragment video difuzat de televiziunea rusă surprinde momentul în care Vladimir Putin s-a despărțit de Donald Trump, după summitul din Alaska. Canalele ucrainene au observat la liderul rus ceva ce le-a aprins curiozitatea: un spasm al picioarelor și o statură vizibil ajustată, pentru a părea mai înalt, relatează Daily Mail.

Trump și Putin nu au prezentat niciun acord privind un posibil armistițiu și conferința de presă fost una scurtă, de doar 12 minute, cu declarații separate în care cei doi lideri nu au oferit prea multe detalii despre ce au discutat.

În schimb, analiștii și experții au urmărit cu mare atenție limbajul corporal și ce au transmis cei doi prin postură și expresii ale feței. Putin a fost surprins făcând tot felul de grimase când jurnaliștii au strigat întrebări care au rămas fără răspuns, în timp ce Trump a avut o mină serioasă și, la final, postura sa a trădat dezamăgire, spun experții. Discuția s-a încheiat mai devreme decât anticipat, iar prânzul de lucru a fost anulat.

În clipul care a început să circule pe canalele ucrainene și pe rețelele de socializare, Putin a fost surprins mișcându-și repetitiv picioarele, îndoindu-și genunchii și balansându-se de pe un picior pe altul, stârnind tot felul de speculații. Iar mișcările spasmodice nu a scăpat ochilor ageri ai ucrainenilor, care altfel au urmărit consternați gesturile de curtoazie ale președintelui american față de liderul care le-a invadat țara și bombardează orașe ucrainene.

Mulți au observat că Putin purta o încălțăminte masivă, cu talpă înaltă, poate chiar întărituri biomecanice, un „exoschelet discret” sub pantaloni.

Acestea s-ar putea datora unor încercări de a compensa diferența de înălțime de 20 cm între el și omologul său.

„Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?”, a scris canalul Times of Ukraine, care a publicat și capturi video. În timp ce canalul Nevzorov, apropiat opoziției ruse în exil, a comentat: „Putin pare că și-a atins obiectivul politic, dar tremură într-o manieră suspectă. Pesemne pantofii sunt prea strâmți.”

Alte canale ucrainene au sugerat că mișcările picioarelor s-ar putea datora purtării unui exoschelet, un dispozitiv medical menit să-i stabilizeze postura sau să atenueze dureri de coloană.

„Din zona genunchilor în jos, se distinge un element neobișnuit în vestimentația dictatorului rus”, scrie canalul „Crimean wind”, care a observat și că diferența de înălțime față de Trump „nu a fost foarte evidentă în videoclip”.

„Se pare că, suferind de un complex Napoleonian, Putin a decis să nu se limiteze la pantofi tradiționali ci să poarte platforme discrete care să-i adauge 12 cm în înălțime pentru «întâlnirea secolului».”

O altă publicație ucraineană a comentat că Putin „a «crescut» brusc pentru întâlnirea cu Trump”.

Înregistrarea video surprinde o scurtă discuție cu Trump înainte de despărțire, în prezența traducătorilor și consilierilor de ambele părți, după care Putin a părăsit locul summitului. Înainte de a părăsi Alaska, Putin a depus flori la Cimitirul Memorial Fort Richardson, în memoria piloților sovietici care au murit în timpul programului Lend-Lease din Al Doilea Război Mondial.

După aceea, Putin s-a îmbarcat în avionul său prezidențial „Kremlinul Zburător”, un Il-96-300PU, cu destinația Ciukotka, pentru întâlniri cu oficiali locali.