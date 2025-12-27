search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Europa în alertă înaintea întâlnirii lui Zelenski cu președintele SUA: „Cu Trump nimic nu e previzibil”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o serie de contacte diplomatice intense cu parteneri internaționali, în contextul pregătirilor pentru întâlnirea programată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru duminică 28 decembrie.

Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO:EPA?EFE
Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO:EPA?EFE

Pe 26 decembrie, Zelenski a declarat că a avut discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe care le-a descris drept „substanțiale și constructive”. Potrivit președintelui ucrainean, convorbirea s-a concentrat pe coordonarea pozițiilor înaintea negocierilor planificate în Florida.

„Ucraina a urmărit întotdeauna pacea și nu va fi un obstacol în calea ei. Lucrăm pentru ca toate documentele necesare să fie pregătite cât mai rapid posibil”, a scris Zelenski pe Telegram.

Președintele ucrainean a mai discutat cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, cei doi făcând un schimb de informații privind contactele recente cu partenerii internaționali. Zelenski a afirmat că echipele de negociere ale Ucrainei și Statelor Unite au înregistrat progrese semnificative în pregătirea garanțiilor de securitate, a unui plan de redresare economică și a unui document-cadru în 20 de puncte.

„Obiectivul nostru este un succes comun pentru Ucraina, Europa, Statele Unite și comunitatea globală”, a spus el.

De asemenea, Zelenski a avut o convorbire telefonică cu premierul Canadei, Mark Carney, în cadrul căreia a prezentat stadiul negocierilor diplomatice cu Washingtonul și elaborarea primelor documente. El a subliniat importanța sprijinului canadian în eforturile de securitate și reconstrucție ale Ucrainei.

Separat, președintele ucrainean a precizat că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, l-a informat cu privire la cele mai recente contacte cu partea americană.

„Nu pierdem nicio zi. A fost convenită o întâlnire la cel mai înalt nivel cu președintele Trump în viitorul apropiat. Multe decizii ar putea fi luate chiar înainte de Anul Nou”, a declarat Zelenski.

Potrivit publicației Axios, care citează surse ucrainene, întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski este programată pentru duminică, 28 decembrie, în Florida. Liderul ucrainean a afirmat că unele documente sunt deja finalizate, iar altele sunt în curs de elaborare, cu scopul de a avansa către „o pace reală”.

Îngrijorări în Europa privind un rezultat imprevizibil

În paralel, oficiali europeni au declarat, sub protecția anonimatului, că privesc cu prudență viitoarea întâlnire dintre liderii Statelor Unite și Ucrainei, exprimând speranțe pentru un rezultat pozitiv, dar recunoscând riscul unor evoluții imprevizibile.

Potrivit CNN, care citează surse americane și europene, la întâlnirea de duminică nu este așteptată participarea liderilor europeni. Aceleași surse spun că Ucraina a solicitat de mai multe luni organizarea unor discuții directe la nivel prezidențial cu Statele Unite.

Deși actuala dinamică a relațiilor dintre Washington și Kiev este considerată „productivă”, interlocutorii CNN subliniază că orice întâlnire cu Donald Trump comportă un grad ridicat de incertitudine.

„Cu Trump nu există scenarii cu risc scăzut”, a declarat un oficial NATO pentru CNN.

Oficiali americani și-au exprimat speranța că întâlnirea va fi una constructivă, după o săptămână de negocieri intense între echipele americane și ucrainene.

Volodimir Zelenski a confirmat oficial că se va întâlni cu Donald Trump duminică, 28 decembrie. Într-un interviu acordat publicației Politico, președintele american a declarat că se așteaptă ca discuția „să decurgă bine”, dar a avertizat că liderul ucrainean „nu are nimic până când eu nu aprob”.

