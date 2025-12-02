search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
Video Prima apariție a oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc în instanța de la Chișinău după extrădare

Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul fraudei bancare, s-a prezentat marți pentru prima dată în fața magistraților moldoveni după extrădarea sa din Atena. Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 13:30.

Vladimir Plahotniuc a fost escortat de mascați în instanță. FOTO: Ipn.md
Vladimir Plahotniuc a fost escortat de mascați în instanță. FOTO: Ipn.md

UPDATE Ședința de judecată a început, iar inculpatul a fost escortat de mascați. 

Știrea inițială

Acesta, care a refuzat până acum să se prezinte, a anunțat cu o zi mai devreme că va veni după ce a făcut cunoștință cu toate materialele anchetei.

,,Zilele acestea am reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului și această examinare a fost motivul lipsei mele până acum de la ședințele de judecată, eu fiind pus în fața alegerii: fie particip nepregătit la ședințele de judecată, fie examinez materialul dosarului pentru a mă pregăti de ședințe.Acum, în sfârșit, fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată și să le prezint magistraților propriile mele argumente și dovezi vizavi de acuzațiile nefondate în acest dosar absolut politic”, a anunțat cu o zi mai devreme Vladimir Plahotniuc într-un mesaj făcut public pe rețelele sociale prin intermediul avocaților săi.  

În data de 19 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a prelungit arestul cu 30 de zile oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, decizia fiind luată în lipsa inculpatului. 

Vladimir Plahotniuc este acuzat de ,,crearea și conducerea organizației criminale, sustragerea surselor financiare și spălarea banilor care rezultă din această infracțiune”, conform responsabililor Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova. Astfel, fugarul este judecat pentru că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de euro din sistemul bancar moldovenesc.

În cazul în care i se va demonstra vinovăția, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

În data de 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

