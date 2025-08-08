Chișinăul a trimis o nouă cerere de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia

Procuratura Generală din Republica Moldova anunță că a transmis o nouă cerere de extrădare pe numele oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, aceasta incluzând capete de acuzare suplimentare care nu au fost menționate în prima solicitare.

,,Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită. Transmiterea acestei cereri este necesară pentru a asigura respectarea regulii specialității. Potrivit acestei reguli, o persoană extrădată poate fi urmărită penal sau judecată doar pentru faptele care au stat la baza cererii/cererilor de extrădare aprobate. Tragerea la răspundere pentru alte fapte comise de persoana extrădată până la predarea ei poate avea loc, doar dacă statul solicitat își exprimă consimțământul pentru aceasta”, precizează reprezentanții Procuraturii Generale (PG).

Prima cerere de extrădare va fi examinată în data de 13 august de Curtea de Apel din Atena.

,,Precizăm că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene”, au conchis procurorii moldoveni.

Conform „The Insider”, un site de investigații cu sediul în Letonia, oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024 pentru a negocia împreună cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

La data de 23 iulie, Vladimir Plahotniuc a fost arestat pentru 40 de zile, o decizie similară fiind luată și în cazul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, reținut alături de oligarh pe un aeroport din Atena.

Vladimir Plahotniuc a fost arestat în baza unui mandat emis de autoritățile de la Chișinău, iar Constantin Țuțu-în urma unuia emis de cele de la Moscova, acesta din urmă având pe numele său o notificare roșie de urmărire internațională emisă de autoritățile ruse pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională de Interpol la începutul acestui an, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului în acest sens din 2020.

Vladimir Plahotniuc, om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010-2020.

Poreclit „Păpușarul”, Vladimir Plahotniuc a fost acuzat de influență asupra întregii clase politice de la Chișinău. Acesta este fugar din vara anului 2019, atunci când formațiunea pe care o conducea, PDM, a rămas fără putere.