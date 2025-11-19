Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii. Justiția de la Chișinău i-a prelungit mandatul de arestare

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a prelungit arestul cu 30 de zile oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul fraudei bancare. Decizia a fost dictată în lipsa inculpatului, care refuză să se prezinte în fața magistraților.

Magistrații Judecătoriei Chișinău au prelungit arestul la solicitarea procurorilor anticorupție care instrumentează acest dosar penal.

,,Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat”, au subliniat responsabilii Procuraturii Anticorupție (PA).

De cealaltă parte, avocatul Lucian Rogac afirmă că va contesta decizia în instanța de apel, menționând că aceasta este incorectă și că a comunicat acest lucru și instanței.

,,Am motivat acest lucru prin faptul că demersul este unul nefondat. Riscurile invocate necesită a fi probate, așa cum o scrie legiuitorul, fapt care nu s-a întâmplat la demers și nu doar niște declarații fără a fi argumentate”, a adăugat apărătorul oligarhului penal.

Mai mult, avocatul a ținut să menționeze că ,,în luna august a acestui an, Vladimir Plahotniuc, singur, a solicitat să fie extrădat în Republica Moldova și a indicat că dorește să compare în fața instanțelor de judecată din Republica Moldova pentru a se disculpa”.

Refuzul oligarhului

Chiar și așa, Vladimir Plahotniuc a refuzat până acum să se prezinte în fața judecătorilor, invocând faptul că are nevoie de timp ca să facă cunoștință cu materialele anchetei penale care se află la etapa de judecare.

,,Totodată, la 18 noiembrie, procurorul a înaintat trei demersuri la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzelor penale aflate în faza de urmărire penală”, au adăugat responsabilii PA.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de ,,crearea și conducerea organizației criminale, sustragerea surselor financiare și spălarea banilor care rezultă din această infracțiune”, conform responsabililor Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova. Astfel, fugarul este judecat pentru că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de euro din sistemul bancar moldovenesc.

În cazul în care i se va demonstra vinovăția, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Alte cauze penale

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

În data de 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țară.