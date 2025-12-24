search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Departamentul american al Justiției a descoperit peste un milion de documente posibil legate de dosarul Epstein

Publicat:

Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de Dosarul Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi.

Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post
Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post

Administraţia preşedintelui Donald Trump a început să publice dosare legate de „investigaţiile penale asupra lui Epstein”, „fostul finanţator american care a fost prieten cu Trump în anii 1990” dar şi cu alte personalităţi precum Bill Clinton, Bill Gates sau prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, pentru a se conforma „unei legi adoptate de Congres” luna trecută, scrie Agerpres.

Congresul a adoptat o lege care obligă la publicarea documentelor legate de Epstein până pe 19 decembrie, cu redactări limitate pentru protejarea victimelor, în ciuda opoziției lui Trump.

Publicările de până acum, puternic cenzurate, i-au nemulțumit pe republicani și nu au calmat scandalul, care riscă să afecteze partidul înainte de alegerile legislative din 2026.

Între timp, Departamentul de Justiție a anunțat descoperirea a peste un milion de documente suplimentare posibil legate de Epstein.

Avem avocaţi care lucrează non-stop pentru a revizui şi a face redactările necesare din punct de vedere legal pentru a proteja victimele” şi „vom publica documentele cât mai curând posibil”, a anunţat departamentul.

„Din cauza volumului mare de materiale, acest proces ar putea dura mai multe săptămâni”.

Recent, Departamentul Justiției anunțase că aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi, 23 decembrie.

Aceste fişiere noi conţin sute de înregistrări video sau audio - inclusiv imagini de supraveghere din august 2019, când infractorul sexual newyorkez Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula în care era încarcerat.

SUA

