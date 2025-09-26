Amenințare cu bombă la instanța din Chișinău, în ziua de judecată a oligarhului Vladimir Plahotniuc

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să aibă loc o ședință de judecată în cazul lui Vladimir Plahotniuc, a fost vizată de o alertă cu bombă. Autoritățile au fost alertate în jurul orei 09:00 de către un bărbat care a informat că sediul este minat.

,,Poliția a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat că Judecătoria Buiucani ar fi minată. La moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la fața locului și acționează conform protocoalelor”, au informat responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Pe fondul alarmei cu bombă, ședința de judecată în cazul fraudei bancare a fost amânată pentru data de 29 septembrie. Verificările s-au încheiat până la prânz, iar poliția a precizat că nu a fost identificat niciun obiect explozibil.

A lipsit de la ședință

Tot vineri, 24 septembrie, a avut loc o ședință de judecată la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana pentru a-i fi aduse la cunoștință mandatele de arest emise pe numele său. Însă oligarhul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, invocând motive de sănătate.

,,Am solicitat un termen pentru ca clientul să ia la cunoștință cu actele de învinuire”, a afirmat avocatul acestuia Lucian Rogac.

Extrădat înainte de alegerile parlamentare

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine, iar procurorii l-au informat joi, 25 septembrie, despre dosarele penale în care acesta figurează.

Astfel, fugarul este judecat în ancheta penală ,,Frauda Bancară”, fiind acuzat că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de euro din sistemul bancar moldovenesc.

,,Cetățeanului Vladimir Plahotniuc i-a fost înmânat rechizitoriul pe cauza penală expediată în instanța de judecată în anul 2023, pe un episod din dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat. Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia, cu autorizarea instanței. Un alt episod distinct al aceleiași cauze penale „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc figurează în calitate de învinuit, se află în continuare în faza de urmărire penală”, au anunțat procurorii anticorupție.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „Procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit responsabililor Procuraturii Anticorupție (PA), procedura de ,,aducere la cunoștință a învinuirii a fost realizată cu respectarea tuturor drepturilor procesuale ale învinuitului, inclusiv a dreptului la apărare, asistat de avocatul ales”.

Extrădare după șase ani de la fuga sa

La 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țară.