Vladimir Plahotniuc, adus la Chișinău sub escortă. Primele imagini cu oligarhul în avion

Fostul lider democrat și oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc ajunge joi dimineață la Chișinău, după ce a fost extrădat din Grecia. Primele imagini îl arată pe fostul politician în avion, flancat de mascați și polițiști în civil.

Plahotniuc a fost escortat de la Aeroportul din Atena de polițiști și reprezentanți ai Interpol. În același avion s-a aflat și avocatul său, Lucian Rogac. Potrivit Agora.md, oligarhul stătea pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de forțele de ordine.

El urmează să ajungă la Chișinău în jurul orei 09:30, după care va fi transferat la Penitenciarul nr. 13. Jurnaliștii moldoveni scriu că, în calitate de fost demnitar, i-a fost pregătită deja o celulă separată.

Reacția lui Plahotniuc

Înainte de revenirea în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a transmis un mesaj pe rețelele sociale: „Revin în Republica Moldova pentru a mă disculpa de învinuirile care mi se aduc și pentru a mă implica în mod direct și activ în viața publică”, a declarat fostul lider democrat.

Căutat de șase ani

Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească Grecia. Autoritățile moldovene au solicitat extrădarea lui prin Ministerul Justiției, invocând acuzații de escrocherie, spălare de bani în proporții deosebit de mari și constituirea unei organizații criminale.

Pe 19 septembrie, justiția elenă a decis extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, stabilind ca transferul să aibă loc pe 25 septembrie.

Cine este Vladimir Plahotniuc

În vârstă de 59 de ani, Vladimir Plahotniuc a fugit din țară în vara anului 2019, după ce Partidul Democrat a pierdut puterea. Ulterior, a fost inclus pe lista Interpol cu Notificare Roșie și căutat la nivel internațional în trei dosare penale, ce includ acuzații de fraudă, abuz de putere, spălare de bani și crearea unei organizații criminale.

De la plecarea sa, presa a relatat că ar fi călătorit în mai multe țări, printre care România, SUA, Cipru și Turcia.

Implicarea în „furtul miliardului”

Plahotniuc este considerat unul dintre principalii inculpați în dosarul „frauda bancară” sau „furtul miliardului”, prin care din sistemul bancar al Republicii Moldova au dispărut aproximativ un miliard de dolari.

Potrivit procurorilor, între 2013 și 2015, prin intermediul unor companii afiliate lui Ilan Șor, Plahotniuc ar fi încasat pe conturile sale peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, bani proveniți din credite frauduloase acordate de Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.