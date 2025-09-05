search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc, poreclit „Păpușarul”, va fi extrădat din Grecia. Este acuzat de furtul secolului în Moldova

Publicat:

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informația fiind confirmată de avocatul oligarhului.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc FOTO: Arhivă, Adevărul
Oligarhul Vladimir Plahotniuc FOTO: Arhivă, Adevărul

Avocatul Lucin Rogac a declarat că decizia de extrădare a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informaţiile, potrivit agenției de presă IPN din Republica Moldova

Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova, fost parlamentar și unul dintre cei mai bogatți oameni din R. Moldova, poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiției va da verdictul.

Vladimir Plahotniuc, om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010-2020.

În data de 7 februarie, structurile judiciare moldovene au anunțat că oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care figurează în mai multe dosare penale, inclusiv în cel al „fraudei bancare”, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului în acest sens din anul 2020.  

În 2023, Vlad Plahotniuc a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi beneficiat ilegal de circa 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, bani sustrași din trei bănci, care au fost devalizate, dosar numit și „Jaful secolului”.

El a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie.

Poreclit „Păpușarul”, Plahotniuc a fost acuzat de trafic de influență asupra întregii clase politice de la Chișinău. 

